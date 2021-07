Se billedserie Socialdemokraterne i regionsrådet og kommunen mener at sygehusgrunden er et oplagt sted at udbygge det nære sundhedssystem, da Region Sjælland ikke skal bruge hele arealet til sygehus, når det nye supersygehus i Køge tages i brug. På billedet er det regionsrådsformand Heino Knudsen, regionsrådsmedlem Jorun Bech, borgmester Tomas Breddam og regionsrådskandidat René Vejby Kierch. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokraterne vil have: Plads til mere sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokraterne vil have: Plads til mere sundhed

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 06:15 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

I takt med at Roskilde Sygehus får færre funktioner, og dermed skal bruge mindre plads, bliver det muligt at få mere sundhed til området. Muligheden for det skal ske ved, at de områder på den store grund som Region Sjælland vælger fra skal bruges af andre tilbud i sundhedssektoren. Det er i hvert fald den idé, som socialdemokraterne i Roskilde arbejder på, skal blive til virkelighed.

- Vi har en fællesvision om at udvikle det nære sundhedssystem, når en del af sygehusets funktioner flytter til det nye sygehus i Køge i 2025, siger borgmester Tomas Breddam.

- Der bliver plads til sundhedscentrum, hvor det vil være naturligt at samle tilbuddene. Samtidig vil det være et sted, der kan danne skole for det nære sundhedsvæsen.

Ideen med at stadig at bruge sygehusområdet til sundhedsformål er den socialdemokratiske regionsrådsformand Heino Knudsen helt med på.

- Vi skal have nogle stærke tilbud til borgerne på sundhedsområdet, og det har vi muligheden for at lave her, hvor det et tæt på folk, og med gode muligheder for at komme til stedet, siger han.

- Nærhedsprincippet om at man skal løse problemerne i det nære samfund gælder også for byerne.

- Man skal også huske, at der stadig bliver behandlingstilbud på Roskilde Sygehus, samtidig med at muligheden for der kommer flere sundhedstilbud på området.

Perfekte rammer

Hvem, der skal rykke ind på det areal, der bliver ledigt ved sygehuset, står åbent, men Tomas Breddam og Heino Knudsen har nogle bud på, hvem det kan være.

- Roskilde Kommune og Region Sjælland er enige om at sygehusgrunden danner de perfekte rammer for at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen, siger Tomas Breddam.

- Sygehusgrunden har plads til tilbud fra regionerne, praktiserende læger, private behandlere, speciallæger, sundhedsrelaterede uddannelser og forskningsaktiviteter, kommunens sundhedstilbud og samtidig er det oplagt at iværksættere på sundhedsområdet kan få plads.

Roskilde Sygehus er en del af Sjællands Universitetshospital, og det får betydning for udviklingen på sygehuset.

- Man skal huske, at der er tale om et universitetshospital fordelt på to matrikler, så der kommer også til at foregå forskning og uddannelse af læger i Roskilde, siger René Vejby Kierch, der er regionsrådskanditat for Socialdemokratiet.

- Samtidig giver området plads til at udvikle andre sundhedstilbud, det kan for eksempel være inden for træning og rehabilitering, men også noget vi ikke har forestillet os kan udvikle sig, når der er et bredt sundhedssamarbejde samlet på sygehusgrunden.

Mere samarbejde

Regionsrådsmedlem Jorun Bech ser også muligheden for, at det samlede sundhedstilbud bliver bedre.

- Her er chancen for at man kan skabe noget der ikke er så sektoropdelt, så man kan sikre at patienterne ikke kommer til at falde med mellem to stole, når behandlingerne skifter, siger hun.

- Med mange sundhedstilbud samlet her, er det oplagt at mange af de læger og speciallæger, der for eksempel i dag er samlet i bymidten, flytter til sygehusgrunden, hvor der er mulighed for at skabe noget med bedre tilgængelighed. Mange af praksisserne ligger i ejendomme, hvor der ikke er elevator.

- Samtidig er de små enmandspraksisser på vej væk, og på sygehusgrunden er der plads til at lave praksissamarbejder i nogle moderne rammer.

I løbet af efteråret går Roskilde Kommune og Region Sjælland i gang med at sætte en tids- og handleplan og aftaler om, hvordan og hvornår kommunen overtager dele af sygehusgrunden.

I september indbyder region og kommune alle de mulige aktører, der har interesse i et samarbejde på sygehusgrunden til en konference. Her bliver det muligt at samle idéer og forslag til den fremtidige udnyttelse af arealet til sundhedsbrug.