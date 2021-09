Også på social- og beskræftigelsesområdet er budgettet stramt i år. Det får dog ikke formand for udvalget, Bent Jørgensen (V), til ikke at stemme for budgettet, selv om han ser udfordringerne som godt kan løbe op i at der bliver brugt 5-7 millioner kroner mere end der er lagt op til i budgettet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Social -og beskæftigelsesudvalg står også med stramt budget

Roskilde - 14. september 2021 kl. 09:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Fredag meddelte formanden for ældre- og omsorgsudvalget, Morten Gjerskov (S), at han stopper i byrådet, blandt andet som følge af, hvad han kalder besvarelser på ældreområdet.

Også på et andet meget økonomisk tungt område - social- og beskæftigelsesområdet - er der en udvalgsformand, der ser et stramt budget for sig. Det er Bent Jørgensen (V), som dog ikke er så bekymret, at han ikke har i sinde at stemme for budgettet.

- Jeg kan ikke garantere, at vi kommer til at holde budgettet. Det er stramt og udfordret, men det kan lade sig gøre, og jeg kommer også til at stemme for budgettet, siger Bent Jørgensen (V).

Han understreger, at der allerede i budgetmateriel, blev hængt advarselslamper ud.

- Ingen, der har været med til at lave budgettet, kan være i tvivl om, at det er stramt, og ingen kan lade sig overraske, hvis vi står med et minus på fem-syv millioner kroner midt i 2022, siger han.

To områder bekymrer

Bent Jørgensen nævner specielt to områder, som kan få det økonomiske læs til at vælte.

- Statsligt har man besluttet at gennemfører Arne-pensionen. Som det ser ud nu, så ender den regning hos kommunerne, men der er nogle forhandlinger, som ikke er afsluttet. Hvordan de ender, vil have en indflydelse på, hvor mange penge vi skal have op af kassen.

Det andet område, som ikke er til at styre, er tilflytningen af borgere, som skal have hjælp.

- Der ligger ikke en buffer til at klare, hvis vi skulle få flere borgere, som kræver hjælp. Det er også på den baggrund, at jeg siger, som jeg gør, siger Bent Jørgensen.

Vi plejer at finde pengene

Udvalgsformanden har også en forventning om, at når budgettet er så åbenlyst stramt, så finder politikerne i fællesskab en løsning på det problem, som kan opstå.

- Det har vi altid kunnet. Vi finder finansieringen hen ad vejen, enten ved at lave om i budgettet eller via ekstrabevillinger. Det plejer vi, siger Bent Jørgensen.