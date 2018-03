Et meget tvivlsomt tagarbejde til en meget høj pris førte onsdag morgen til anholdelse af fire polske og fem rumænske håndværkere. Taget eller håndværkeren her er ikke implicereret. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Snyde-håndværkere overrasket af politiet

Roskilde - 28. marts 2018

Ni østeuropæiske håndværkere ville have et sekscifret beløb for ufærdigt og temmelig tvivlsomt arbejde, men blev i stedet anholdt af politiet onsdag morgen og sidder nu på politigården i Roskilde.

Nogle af anholdte håndværkere mødte tirsdag op på Nymarksvej med et tilbud til et par, der sagde ja til at få lagt nyt tag. Håndværkerne gik straks i gang med arbejdet, men om aftenen fattede parret mistanke, da de så, at tagarbejdet bestod i at lægge krydsfiner oven på det eksisterende tag.

Utrygheden steg yderligere af, at håndværkerne allerede ville have betaling morgenen efter, så politiet blev underrettet og tog imod de fire polakker, da de mødte op som aftalt.

De blev anholdt, og det samme gjorde fem rumænere, der dukkede op lidt senere for at være med til arbejdet.

De ni mænd er nu ved at blive registreret og afhørt om deres rolle i sagen, som har flere mistænkelige aspekter.

Dels er der en em af bedrageri over kvaliteten af de udførte arbejde og den pris, de ville have for de. Dels virker det suspekt, at de allerede ville have fuld betaling allerede onsdag morgen, hvor de mødte hele ni mand op, hvilket godt kunne virke intimiderende på det midaldrende par. Endelig kan der være skattemæssige eller opholdsretlige aspekter, som politiet vil overlade til andre myndigheder.

Uanset hvilke sigtelser sagen munder ud i, er det ifølge politiet en særdeles dårlig idé at takke ja til den slags arbejde, som bliver tilbudt hjemme foran hoveddøren.

- Det bekræfter til fulde den advarsel, vi har givet mange gange før: Lad nu for pokker være med at lave aftaler med håndværkere, der selv kommer og banker på. Det giver kun problemer, er i hvert fald vores erfaring, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.