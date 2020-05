Snoldelev Sogn bliver fremover en del af et nyt Gadstrup-Snoldelev Pastorat. Dermed er mange hundrede års pastorat med Tune slut. Foto: Kim Rasmussen

Snoldelev indgår ægteskab med Gadstrup

Roskilde - 09. maj 2020 kl. 07:51 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 20. maj vil gå over i historien, som den dag, hvor Snoldelev Sogn officielt indgår i det nye Gadstrup-Snoldelev Pastorat. Samme dag bliver Tune Sogn helt selvstændigt. Biskop Peter Fischer-Møller oplyser, at der har været ført drøftelser over Skype, altså via internettet, og alle menighedsrådene har sagt god for denne løsning.

Næsten siden reformationen har Snoldelev og Tune været sammen i et pastorat, men med tiden er Tune vokset sig så stor, at sognet kan klare sig selv. Samtidig har de to sogne hørt til hver deres kommune og hvert deres provsti, og det har indimellem været lidt bøvlet.

Enig om skilsmisse Snoldelev ligger i Roskilde Kommune og Roskilde Domprovsti, mens Tune ligger i Greve Kommune og Greve-Solrød Provsti. Derfor bad de to menighedsråd tilbage i januar biskop Peter Fischer-Møller om at blive skilt fra hinanden.

Det gav dog nogle udfordringer for Snoldelev Sogn, som ikke er stort nok til at beskæftige en fuldtidspræst. Løsningen er altså blevet et nyt pastorat, hvor Gadstrup og Snoldelev skal samarbejde.

- Gadstrups sognepræst Malene Guassora bliver kirkeførende sognepræst for begge sogne. Derudover bliver pastoratet tilført en deltidspræst fra den 1. juni og ét år frem, som en overgangsfase. Det er Randi Rye, som i forvejen er deltidspræst i Svogerslev, fortæller Peter Fischer-Møller og forklarer, at Randi Rye dermed varetager en fuldtids-præste-stilling det næste år.

Randi Rye, som i to år har været deltidspræst

i Svogerslev, skal det næste år også være

deltidspræst i Snoldelev. Foto: Kenn Thomsen



Beholder præsteboligen Indtil i efteråret boede sognepræst Karen Nabe-Nielsen i 38 år i præsteboligen ved siden af Snoldelev Kirke. Siden hun gik på pension, har boligen stået tom.

- Tanken er, at sognet vil kunne råde over præsteboligen. Den kan de få lov til at beholde og bruge den, som de finder passende. Så de får mulighed for at opretholde det kirkelige liv, siger Peter Fischer-Møller og forklarer, at det bliver en lokal vurdering, hvordan det skal hænge sammen økonomisk.

Biskoppen tilføjer dog, at det faktum, at der nu ikke bor en præst, som betaler husleje, vil indgå i den samlede vurdering i provstiet, når midlerne i provstiet skal fordeles.

- Nu er det en ny situation, og det betyder nye præmisser og nye vilkår også rent økonomisk, siger Peter Fischer-Møller.

Kan bruge præstegården Formand for Snoldelev Sogneråd, Johannes Woller har tidligere fortalt, at der er masser af aktiviteter i sognet, som ikke foregår i kirken. De vil kunne foregå i præstegården.

Der er omkring 1800 sognebørn i Gadstrup og 1100 i Snoldelev. Som tommelfingerregel skal der være mindst 2800 sognebørn per præst, så dermed kan de to sogne fremover supplere hinanden.

