Det er mere støjen fra motorcyklerne, end det er selve træffet på Roskilde Havn, som modstanderne er trætte af. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Snævert flertal baner vejen for havnetræf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snævert flertal baner vejen for havnetræf

Roskilde - 01. oktober 2020 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Et flertal bestående af 18 af byrådets 31 medlemmer vedtog i aftes endegyldigt at ændre lokalplanen for Vikingeskibsmuseet, så havnetræffet kan gennemføres lovligt, når coronasituationen igen tillader det.

Læs også: Politiet vil skride hårdere ind over for havnetræf

I sidste ende var det Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der bakkede op.

Resten af byrådet ønskede, at anvendelsen af græsarealet foran Vikingeskibshallen kun lejlighedsvis skulle kunne bruges til parkeringsformål, og at der i højere grad skulle tages hensyn til miljøpåvirkningen langs indfaldsvejene.

Motorcyklerne støjer Hovedparten af de 140 høringssvar gik imod ændringerne af den tidligere lokalplan, og når beslutningen alligevel gik en anden vej, er det ikke udtryk for, at høringssvarene ikke bliver taget alvorligt, forsikrede Jens Børsting (S), som er formand for plan- og teknikudvalget.

- Dem skal vi tage meget alvorligt. I mange af dem er der også en positiv indstilling over for torsdagstræffet, men efterhånden som der er kommet så mange motorcykler, er der også kommet mange gener, og det, mange i virkeligheden siger nej til, er støjen fra motorcyklerne og ikke selve træffet. Det har der været arbejdet en del med gennem de senere år, og det skal vi blive ved med, intensivere det og inddrage så mange, vi kan. Det handler om at få ændret adfærden, så man ikke larmer, når man kører til og fra havnen, og så må vi se på, om vi har mulighed for at begrænse antallet af deltagere - men det er vigtigt at få lovliggjort selve aktiviteten, sagde Jens Børsting.

Savner en arrangør Enhedslisten, SF, Radikale, Venstre og Konservative var altså af en anden opfattelse. Henrik Stougaard (EL) var positivt stemt over for konceptet med liv på havnen, men mente også, at der skulle lidt mere styring på, og at den ændrede lokalplan »lægger op til, at alt er muligt.«

Jeppe Trolle (R) fandt træffet i direkte modstrid med, at Roskilde vil brande sig som en grøn by, og han savnede en forening til at arrangere træffet, så der var en partner at gå i dialog med om afviklingen af arrangementet. Og den nyslåede SF'er Torben Jørgensen noterede, at han tidligere havde bakket op om træffet, »da det var på et niveau, hvor alle kunne være med, men det er eskaleret gevaldigt, og vi frygter, at der bliver flere støjende aktiviteter med denne lokalplan.«

For vildtvoksende For Jette Tjørnelund (V) handlede det heller ikke kun om torsdagstræffet, men også de andre aktiviteter på havnen.

- Træffet er nok blevet for vildtvoksende. Det var godt i starten, men vi deler borgernes bekymring for støj. De aktiviteter, der er på havnen, skal tage hensyn til indfaldsvejene. Vi hilser gamle biler på havnen velkommen, og vi siger ja, men ikke halleluja til torsdagstræffet, og derfor kan vi ikke godkende lokalplanen, sagde Jette Tjørnelund.

Pierre Kary (K) erklærede, at han »bakker op om alle aktiviteter, der kan trække folk til Roskilde, men dette her bliver for meget, og det har vi ikke borgernes opbakning til.«

I bil til liv på havnen Modsat mente Merete Dea Larsen (DF), at det hele handlede om at understøtte liv på havnen, og om at erkende, at de, der kommer til havnen, kommer i bil.

- Og der er jo ikke tale om, at vi asfalterer og laver p-plads foran Vikingeskibshallen. Det handler om at gøre området fleksibelt, så borgere, der ikke bor i bymidten, også kan komme dertil, sagde hun.

relaterede artikler

Havnetræffets naboer klar til at klage igen 31. marts 2020 kl. 14:13

Støjende motorcykler undgår bøderegn 17. juli 2019 kl. 12:07