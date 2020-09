Det gik ikke som håbet med at få sendt sms ud til de mange borgere, som er blevet ramt af drikkevandforureningen. Derfor er Fors allerede nu ved at samle op på, hvordan systemet kan forbedres, skulle det igen blive nødvendigt at sende sms ud til et meget stort antal borgere.Foto: Jens Wollesen

Sms-system svigtede da forureningen af drikkevandet ramte

Roskilde - 04. september 2020 kl. 12:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Der burde være sendt beredskabsmeddelelse ud via sms, radioen, DR, TV 2 og på tekst-tv - der er mange, som fik besked sent eller slet ingen! Det her er en ommer! Varsling skal ændres!«

Sådan skriver bare én af DAGBLADET Roskildes læsere, Birgit Ellehammer, på facebook om kommunikationen ud til borgerne i forbindelse med drikkevandsforureningen. Og hun er langtfra ene om at undre sig over kommunens og Fors' evner til at få beskeden om det forurenede drikkevand formidlet ud.

Og det viser sig da også, at den sms-ordning, som Fors satte deres lid til på aftenen, svigtede. Det skriver firmaet selv på deres hjemmeside.

Her skriver forsyningsselskabet, at de oplevede tekniske problemer, som det tog det meste af aftenen at løse. Cirka 29.000 kunder fik sms, men nogen fik den sent.

Det har Karsten Lorentzen, byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, rejst kritik af.

- Det er jo ikke tilfredsstillende, at det ikke har virket. Jeg har stadig ikke modtaget en sms. Hvis det er fordi Fors udstyr ikke er godt nok, så må kommunen eller staten ind i situationer som denne og være medspiller, siger Karsten Lorentzen, som mener, at der i sådanne situationer skal være adgang til beredskabsstyrelsens system.

Henrik Correll, produktionsdirektør i Fors, kender til begge systemer, og understreger, at der kan være ulemper ved begge.

- Med vores system oplevede vi en flaskehals for at få sms'erne ud. Det beklager vi, og nu kender vi bedre systemets begrænsninger. Til gengæld kan vi skræddersy meget fint, hvem som skal have sms'en. Hvis beboerne på den ene side af en vej ikke får vand fra os, så kan vi vælge dem fra til at modtage en sms. Det kan beredskabsstyrelsens system ikke, og derved vil nogen, som ikke er berørt blive advaret om noget, der ikke vedrør dem. Men vi har nu gang i en process for at se, hvordan vi kan forbedre vores brug af sms til kunderne, siger Henrik Correll.

Ser man på beredskabsstyrelsens system, så vil en borger i Roskilde, som har taget sin mobiltelefon med på arbejder uden for lokalområdet ikke blive advaret. Til gengæld så fanger beredskabsstyrelsen de telefoner med hemmeligt nummer og firmatelefoner, hvilket Fors system ikke kan.

- Det vil borgeren med vores system, fordi det er adressebasseret, siger Henrik Correll.

Fors har ikke før oplevet problemer med at sende sms'er ud via deres system.

- Vi har aldrig sendt sms ud til så mange før. I løbet af aftenen i tirsdags blev vi opmærksomme på, at det system maksimalt kunne sende sms ud til 10.000 personer ad gangen. Så vi måtte gensende sms-beskeder til rigtig mange for at nå ud. Vi nåede ud til i alt 29.000 mobiltelefoner på den måde. Jeg kan ikke sætte et tal på, hvor mange vi skulle have været ud til, siger Henrik Correll.

Fors leverer vand til 65.000 borgere i Roskilde Kommune og nogle tusinde i Lejre Kommune.

- Det er jo fint, at man allerede er begyndt at vende supertankeren. For det forløb, der har været, kan ingen være tilfreds med, siger Karsten Lorentzen, som nu vil tage kommunikation til forbrugerne i sager om drikkevandsforurening op med sit parti på Christiansborg og bedt om at få sagen rejst politisk i Roskilde Kommune.

- Vi skal måske have staten indover for at sikre, at det her fungerer, for jeg tror ikke på, at det kun er et problem, vi ser hos Fors og deres kunder. Drikkevand er kritisk infrastruktur, og det skal vi behandle bedst muligt, siger Karsten Lorentzen, som har sat sig til at læse den 152 siders rapport, som kom efter forureningssagen i Køge Kommune for over 10 år siden.

Fors er ifølge kontrakten med Roskilde Kommune forpligtiget til at informere borgerne om at koge vandet.

- Vi og kommunen prøvede at komme ud til borgerne på alle de måder, siger Henrik Correll.

Fors har fx orienteret sygehuse, store produktionsvirksomhed, hospice, private plejehjem, efterskoler samt supermarkedskæderne Dagrofa, Salling Group og Coop Danmark for at gøre opmærksom på eventuel hamstring af flaskevand. Roskilde Boligselskab har efter orientering fra Roskilde Kommune orienteret alle deres beboere via sms.

Hvis man vil være mere sikker på at få sms fra Fors, kan man tilmelde sig på fors.dk/sms.

Det kan tilføjes, at både DR og TV2 havde information om forureningen på deres respektive sites.

