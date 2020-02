Det var i december 2016, at en betjent fra Midt- og Vestsjællands Politi valgte at køre med udrykning med speederen i bund gennem Roskilde, selv om der ikke var nogen grund til det. Sagen har været så lang tid om at komme igennem retssystemet, at Østre Landsret valgte at gøre bøden til betjenten betydeligt mindre. Foto: Kenn Thomsen

Smøl var med til at mildne straffen til dømt betjent

Den politibetjent, der foretog en fuldstændig uberettiget udrykningskørsel gennem byen, får alligevel lov til at beholde sit kørekort. Det har Østre Landsret afgjort. Landsretten har ligeledes bestemt, at den bøde, han fik i byretten på 31.500 kroner, skal nedsættes til 10.000 kroner, og dét beløb får han yderligere 50 procent rabat på, fordi kørslen ligger helt tilbage til december 2016. Altså slipper han med en bøde på netto 5000 kroner.

