Smitteudbrud: - Vi kan se de ikke overholder anbefalingerne

Det kan være, at skolen kan finde flere områder at afspærre, men i sidste ende er det op til de unge at passe på sig selv og hinanden. Og hvis andre kommer for tæt på, må man rykke væk.

- Vi gør, hvad vi kan ved at indrette skolen bedst muligt, men dybest set kan vi se, at de ikke overholder de anbefalinger, myndighederne kommer med. De må selv påtage sig et ansvar, siger Jørgen Sloth og peger også på, at forældrene har et ansvar for at tale med de unge om situationen.