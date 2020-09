Klostermarksskolen har nu sendt hele 18 klasser hjem på grund af coronasmitte. Det er mere end halvdelen af skolen, men det har ikke været på tale at lukke hele skolen ned. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Smitteudbrud: 18 klasser sendt hjem fra skole

Coronasmitten på Klostermarksskolen har taget en dramatisk udvikling, siden Roskilde Kommune meddelte, at en enkelt klasse på skolen var sendt hjem.

Skoleleder Pernille Bøss ved ikke, hvordan smitten er opstået, men det har ikke været på tale at sende hele skolen hjem. Beslutningen om hjemsendelserne er taget ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i samarbejde med forvaltningen.

- Vi fortsætter, som vi plejer at gøre, og er meget opmærksomme på, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer, og vi overholder anbefalingerne for afstand og hygiejne, siger Pernille Bøss.