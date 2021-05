Restauratør Jeanette Dalsgaard har igen måttet lukke Rådhuskælderen ind til videre, efter at en gæst smittede en af de ansatte med corona.

Smittet gæst har lukket Rådhuskælderen

- Gæsten ringede selv bagefter og fortalte om sin positive test. Dernæst viste det sig så, at en af vore ansatte også var positiv i en lyn-test, fortæller restauratør Jeanette Dalsgaard.

- Derefter var der kun én ting at gøre, nemlig at lukke restaurantet ned ind til videre og sende alle ansatte til PCR-test. Nu afventer vi så resultatet af disse test, før vi kan afgøre, hvornår det vil være forsvarligt at lukke op igen.