D Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Smittestigning: Ny aldersgruppe er hårdest ramt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smittestigning: Ny aldersgruppe er hårdest ramt

Roskilde - 17. maj 2021 kl. 13:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det går den gale vej med coronasmitten i Roskilde. En stigning kommer måske ikke helt uventet efter de seneste genåbninger, men Roskilde kravler opad på listen over kommuner med mest smitte.

For to uger siden var incidensen i Roskilde på 54,7 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det placerede kommunen på en 63. plads på smittelisten.

Ifølge søndagens tal er Roskilde nu oppe på en 21. plads med en incidens på 170,8 - så høj har den ikke været siden januar.

Det er Roskilde by, der er hårdest ramt. Roskilde Domsogn og Sankt Jørgensbjerg Sogn har begge en incidens på knap 200 og en positivprocent på 0,98. Hvorimod der i sognene Vor Frue, Ørsted og Kirkerup slet ikke er registret nogen smittede.

Rammer i tyverne Ifølge Roskilde Kommunes ugentlige opdatering fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der sket en forskydning i, hvilken aldersgruppe der bliver mest smittet.

Det er ikke længere primært dem over 40-50 år, som bonede mest ud for to uger siden.

- Der er flere yngre smittede i den forløbne uge. Men jeg tænker ikke, vi kan gøre voldsomt meget andet end at huske folk på, at den er her endnu, denne her pandemi, siger Mette Heidemann, social- og sundhedsdirektør i Roskilde Kommune.

Hun tilføjer, at de mest smittede er aldersgruppen 20-29 ifølge tallene fra i torsdags.

Ingen særlige tiltag Udviklingen medfører dog ikke nogen særligt målrettet indsats fra kommunen for at slå smitten ned.

De er ikke vidende om nogen enkeltstående begivenheder eller andet, der har sat skub i virussen, og som man derfor kunne gribe ind over for. Billedet er en generel stigning som følge af, at mere igen er åbnet.

- Jeg ville gerne kunne sige, at det er lige præcis dét. Men vi sidder også og siger »øv, nu gik det lige så godt«, siger Mette Heidemann.