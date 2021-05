Foto: Jens Wollesen

Smitten stiger i lille by

Roskilde - 19. maj 2021 kl. 08:31 Af Torben Kristensen

Dåstrup Sogn ved stationsbyen Viby i den sydlige del af Roskilde Kommune er nu ramt af et decideret corona-udbrud.

Smitten målt over den seneste uge er i øjeblikket så omfattende, at Dåstrup på to ud af tre punkter opfylder betingelserne for at lukke sognet ned.

Incidensen er kommet op på 552 smittede pr. 100.000 indbyggere i sognet (her er grænseværdien er mindst 500 smittede pr. 100.000 indbyggere)

I de seneste syv døgn har der været 9 nye smittede (grænseværdien er mindst 20 nye smittede)

Positiv-procentn ved testresultater ligger på 3,1 pct. (Her er grænseværdien er mindst 2,5 pct.)

Stiger i kommunen I løbet af den sidste uge er der fundet i alt 157 nye smittede med corona i hele Roskilde Kommune. Set i forhold til indbyggertallet og antal test giver det en samlet incidens på 120, hvilket er en kraftig stigning i forhold til 76 for kun en uge siden.

Smitten er steget betydeligt i Domsognet, der omfatter det meste af centrum, med 42 nye tilfælde på den seneste uge. Søndre Sogn, der omfatter hele området syd for banen, er også kommet op 21 nye smittede.

Derimod er antallet af nye smittede faldet lidt i fra 27 til 21 nye tilfælde i Sct. Jørgensbjerg Sogn, der omfatter hele den vestlige del af byen, nord for Holbækvej.

Roskilde er dermed rykket op som nr. 21 blandt landets kommuner, der er mest ramt af corona. En stor del af de smittede er lighed med resten af landet unge, som nu ofte smitter hinanden efter den store genåbning.

Endnu er der dog et stykke op til en incidens på 250, som vil lukke hele kommunen på ny, men på rådhuset følger borgmester Tomas Breddam opmærksomt med:

- Vi har jo set andre steder, at det lige pludselig kan gå meget stærkt. Så vi bliver nødt til at bremse lidt op og minde hinanden om, at selvom vi har fået en negativ coronatest, så betyder det ikke at vi kan glemme alle coronareglerne. Desværre.

- Derfor har jeg skrevet rundt til alle uddannelserne og elevrådene i Roskilde og bedt dem om at hjælpe til med at få budskabet ud - jeg tror nemlig, at de unge lytter mere til hinanden end til kommunen, siger Tomas Breddam.