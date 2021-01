Roskildenserne har ikke knækket coronakurven på det seneste. Incidensen er steget den seneste uge, og Roskilde er kravlet op ad coronaranglisten. Foto: Kristian Jørgensen

Smitten daler ikke: Roskilde er nu i top 10 på coronalisten

Roskilde - 28. januar 2021 kl. 12:05 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

For første gang ligger Roskilde nu højere end en 10. plads på listen over de mest coronaramte kommuner.

Onsdagens opdatering af smittetallene sender Roskilde op på en 8. plads med en incidens på 159,4 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Det bemærkelsesværdige er, at smittetallet ikke falder, ligesom det gør i mange andre kommuner. Tværtimod er den steget lidt den seneste uge, og derfor kravler Roskilde op ad listen.

Onsdag aften fik Roskilde Kommune den seneste rapport fra Statens Serum Institut, men den gav ingen svar. Smitten er jævnt fordelt geografisk og mellem aldersgrupper, og det efterlader faktisk kommunen lidt i vildrede over, hvorfor smittekurven ikke bliver knækket.

- Jeg ved det simpelthen ikke - jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. Jeg har et møde med Statens Serum Institut senere i dag, og det kan være, de kan komme med en forklaring. Vi kan se, at det primært er de voksne, der er smittede - altså dem i aldersgruppen 40-49 og 50-59 år - men hvad er forklaringen? Det er jo en af grundene til, at vi har sagt, vi gerne vil hjælpe med smitteopsporing, for vi ved grundlæggende ikke, hvor vi skal sætte ind, siger social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann.

Opsporing varer lidt Det varer nogle uger, før man vil kunne se en eventuel effekt af den kommunale smitteopsporing.

Den går i gang i februar, men kommunen begynder først at opsøge smittede borgere derhjemme, hvis det ikke lykkes Styrelsen for Patientsikkerhed at få kontakt med dem.

Det er stadig meget få, der gør brug af kommunens tilbud om selvisolation til smittede, der ikke har mulighed for at isolere sig derhjemme. Det er noget af det, der kan komme mere i brug, når kommunen får mere direkte kontakt til de smittede gennem smitteopsporingen.

Derudover er generel information om coronadfærd det bedste bud på at få bremset smitten. Rådene er blevet givet til hudløshed, men de skal gives igen og igen for at få alle til at følge dem, så smitten kan slås ned.

- Vi ved godt, det er træls, og vi havde håbet, at det var gået over, men det er ikke gået over, siger Mette Heidemann.

Smitten er spredt 8. pladsen er Roskildes hidtil højeste placering på smitteranglisten. Kommunen har været i top 10 før, men det var i september, da smittetrykket stadig var meget lavt.

Smittelisten bliver toppet af fire vestegnskommuner med Ishøj øverst. Nabokommuner til Roskilde som Høje-Taastrup, Lejre og Køge er alle i top 10.

I Roskilde er der slet ikke konstateret lokalt afgrænsede smitteudbrud, som man kan sætte ind over for.

- Det ville være en hjælp, hvis vi kunne se, at der for eksempel var 50 smittede i Jyllinge, men det er ikke det, vi ser. Smitten er spredt over hele kommunen, selvfølgelig mest i Roskilde by, men det er også her, der bor flest mennesker, siger Mette Heidemann og tilføjer, at man i Roskilde såvel som på landsplan kan konstatere et fald i smitten blandt unge, efter skolerne blev lukket i december.

