Smittekæder skal brydes: Kommune vil ringe eller tage ud til smittede borgere

Roskilde Kommune har stadig for høje smittetal. Derfor har kommunen indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bistå med smitteopsporingen mod corona. Helt konkret betyder det, at kommunen træder til, hvis styrelsen ikke kan få kontakt til en borger, der er testet positiv med corona-virus.

- Det er afgørende, at vi får brudt flere smittekæder. Derfor vil vi rigtig gerne hjælpe sundhedsmyndighederne med smitteopsporingen. Hvis vi bliver bedre til det over hele landet, så er der håb om, at vi kan løsne lidt på restriktionerne, siger borgmester Tomas Breddam i en pressemeddelelse.

Hvis sundhedsmyndighederne ikke kan komme i kontakt med en smittet borger, vil kommunen forsøge, enten via telefon eller ved at møde op på borgerens bopæl. Formålet er at sikre, at den smittede går i isolation, og at nære kontakter får besked, så de kan gå i isolation og blive testet. Hvis smittede borgere eller nære kontakter ikke har mulighed for at gå i isolation på deres bopæl, kan kommunen hjælpe med et isolationsophold.

- Corona er jo lumsk, og vi smitter, før vi kan mærke, vi er syge. Så vi skal have fat i alle smittede og deres nære kontakter så hurtigt som muligt. Og vi skal være sikre på, at de har mulighed for at gå i isolation, siger Tomas Breddam, som selv har prøvet at have Covid-19.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik for to uger siden en aftale, hvor kommunerne for første gang får adgang til data om borgere, der er smittet med corona i lokalområdet.

