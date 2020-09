Smileyen røg: Ansat stod med cigaret i køkkenet da kontrollant kom forbi

Rygetrang er skyld i, at Søens Spisested ved Trekroner Sø har mistet sin glade smiley. Da fødevarekontrollen for nylig lagde vejen forbi, så kontrollanten som noget af det første en ansat stå og ryge i køkkenet. Det blev påtalt, og den ansatte lovede, at rygning fremover vil foregå udenfor.

Cigaretten kostede dog en såkaldt indskærpelse, der medfører to opfølgende kontroller, som Søens Spisested skal betale gebyr for. Dertil kommer som nævnt, at den glade smiley, som spisestedet ellers har haft i en årrække, er blevet skiftet ud med en, der har et knapt så stort smil.