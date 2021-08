Se billedserie Efter næsten halvandet års fravær vendte Café Smil i denne uge tilbage med varm mad fremstillet af råvarer fra Fødevarebanken. Her serveres der boller i karry i Solparken i Trekroner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Smilet er vendt tilbage i ældrecafé efter lang coronapause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Smilet er vendt tilbage i ældrecafé efter lang coronapause

Roskilde - 13. august 2021 kl. 14:06 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Glæden var stor, da Café Smil i denne uge vendte tilbage efter at have været nedlukket siden den 11. marts 2020. Mens andre har kunnet åbne i perioder mellem de forskellige nedlukninger, valgte de frivillige i Café Smil ikke at tage nogle chancer, da både de selv og deres gæster hører til de ældre generationer.

Læs også: March mod ensomhed og fællesspisning med ildsjæl

- Vi har haft vores overvejelser undervejs, men hver gang vi skulle til at åbne, vendte det igen, og smittetallene steg, siger Hans Christian Eisen, som styrer de frivillige i Café Smils afdeling i Ringparken i Roskilde.

Mad går ikke til spilde Café Smil begyndte i 2014, og konceptet er, at de frivillige laver mad ud af råvarer fra Fødevarebanken, der ellers skulle være kasseret, fordi de ikke er blevet solgt. Det blev så stor en succes, at der et par år senere også blev oprettet en afdeling i Solparken i Trekroner.

Inden nedlukningen havde begge steder omkring 45-65 gæster til den ugentlige middag i beboerhusene, hvor gæsterne kunne købe et varmt måltid til 35 kroner. Derfor var arrangørerne spændte om, folk ville vende tilbage efter det lange fravær.

- Det var rigtig dejligt at være tilbage. Der mødte 36 op, og vi plejer at være 45-55, så det var flot, når det var første gang efter corona, og vi kun havde haft kort tid til at få budskabet ud. Vi mærkede stor glæde fra folk, og der kom mange kvikke bemærkninger, siger Ejner Jensen, som står for Café Smil i Solparken.

Kender ikke menuen De frivillige ved først i starten af ugen, hvad de får fra Fødevarebanken, så derfor er det svært at sige på forhånd, hvad der er på næste uges menu.

- Vi fik en masse svinefars og kalvefars, og det gjorde, at vi kunne lave boller i karry til 45 personer, så de frivillige også fik noget at spise. Derudover serverede vi is til dessert med frugt, flødeskum og chokoladestykker, og til kaffen var der en muffin. Jeg synes, det var en fin menu til 35 kroner, siger Ejner Jensen.

I Ringparkens beboerhus var der lam på menuen, efter at de frivillige dér havde modtaget fire lammekøller.

- Vi ved aldrig, hvad vi skal lave, så vi lader tilfældighederne råde. Nogle af gæsterne spiser begge steder, så det er godt, at der ikke er det samme på menuen, siger Hans Christian Eisen.

Torsdag den 19. august skal Café Smil i Ringparken lave mad til 80 i forbindelse med et arrangement for March mod ensomhed, så de frivillige kommer hurtigt i gang igen.

Café Smil er et samarbejde mellem Ældre Sagen, Ældre Hjælper Ældre, Frivilligcenter Roskilde, Roskilde Ældre Motion, Fødevarebanken, det boligsociale team i Boligselskabet Sjælland og afdelingsbestyrelserne i Ringparken og Solparken, der stiller beboerhusene til rådighed uden beregning.

relaterede artikler

Ny ældrecafe åbnede med et kæmpe smil 14. november 2014 kl. 11:43

Unikt samarbejde skal sikre ældre god mad 06. november 2014 kl. 15:51