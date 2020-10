Det er helt afgørende, at børnene har det godt i skolen. Hvis ikke det er på plads, nytter der ikke noget med faglighed og tests. Foto: Mikael Borre

Smil på læben kommer forud for måleriet

Roskilde - 23. oktober 2020 kl. 18:41 Af Kristian Jørgensen

Skoleelevernes velbefindende er i fokus for tiden i skole- og børneudvalget, som på sit seneste møde vedtog en systematisk opfølgning på trivlsen, efter de årlige målinger ikke har været helt tilfredsstillende.

I hvert fald ikke når det kommer til den støtte og motivation, eleverne oplever. På det parameter lå Roskilde i skoleåret 2018/19 væsentligt under landsgennemsnittet, hvilket fik udvalget til at bede om en opfølgning. De seneste tal er netop kommet og viser en bedring, men at Roskildes skoler stadig halter lidt bagefter, når det kommer til støtte og motivation.

For meget måleri Der er dog en del variation mellem skolerne, og for udvalgsformand Jette Henning (S) er detaljerne i målingen ikke det væsentlige, da der hele tiden sker udsving, plus at der er en del usikkerhed - eksempelvis om undersøgelsen sidste skoleår blev lavet før eller efter coronanedlukningen.

- For mig er det vigtigt, at vi bruger de tal som pejlemærker for den indsats, der skal være fremover på skolerne. Vi må aldrig bruge de tal som en eksakt videnskab, siger hun.

Jette Henning peger på, at der bliver gjort masser af trivselsarbejde ude på skolerne, og at trivslen i hendes øjne er helt afgørende for elevernes læring.

- Jeg mener, der de sidste 15-20 år har været overfokuseret på måling og resultater. Jeg tror, det er afgørende på alle niveauer, at man får ændret det ensidige fokus på resultater og målinger. Eleverne skal blive hele mennesker, og det bliver de kun, hvis lærere og pædagoger bruger deres faglighed og fokuserer på elevernes trivsel. Jeg mener, at skolernes dannelsesopgave er helt afgørende, selvfølgelig ved siden af den faglighed, der også skal være, siger hun.

Vikar-faktoren Venstres Jette Tjørnelund er enig i, at trivsel og faglighed går hånd i hånd.

- Det ene forudsætter det andet. Jeg tror ikke, man kan få rigtig gode faglige resultater, hvis trivslen ikke er på plads. Hvis man som elev ikke får den støtte og motivation, man skal have, er lysten til at gå i gang med det faglige mindre, siger hun.

Hun deler også opfattelsen af, at trivselsmålingerne er et termometer inden for en kort periode, så det er de store skred, der skal være fokus på. For Jette Tjørnelund står det dog klart, at genkendelighed og tryghed er meget vigtigt.

- Derfor kan jeg stadig ikke se mig fri for, at det har relation til vikarforbruget, og når vi laver store ændringer på skolerne. Jeg er jo glad for, at vi nu får sat fokus på trivslen fra udvalgets side, og at vi vægter det højt, men det er en enormt svær nød at knække, når det handler om støtte og motivation, siger venstrekvinden, der ser frem til en snarlig undersøgelse af skolernes vikarforbrug.