Se billedserie Modellen her er af skibet Fides, som var et af de danske skibe svenskerne erobrede i slaget i Femern Bælt i 1644. I baggrunden til venstre anes en del af det maleri, der viser flere episoder fra søslaget. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Smertefuldt søslag på Vikingeskibsmuseet Udstilling om undervandsfund fra Femern Bælt fortæller og glemt dansk nederlag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smertefuldt søslag på Vikingeskibsmuseet Udstilling om undervandsfund fra Femern Bælt fortæller og glemt dansk nederlag

Roskilde - 28. april 2021 kl. 12:58 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Vikingeskibsmuseet kan mere end dække søfarten i vikingetiden, da museet også er ansvarligt for at undersøge arkæologiske skibsfund under vand. Blandt andet har museet været i gang i Femern Bælt og farvandet syd for Lolland i forbindelse med tunnelprojektet til Tyskland.

Her har museet sammen med de tyske kollegaer fundet tre skibsvrag af to danske og et nederlandsk krigsskib fra 1600-tallet. Skibene gik ned under kampe, hvor den danske flåde kæmpe mod svenske og nederlandske skibe en oktoberdag i 1644. De fund danner grundlaget for udstillingen I Røg og Brand, der vises fra torsdag 29. april og frem til 1. marts 2022.

- Udstillingen er sat op så man kan følge dramatikken op til søslaget, selve slaget og hvad der skete bagefter, fortæller museumsinspektør Louise Henriksen fra Vikingeskibsmuseet.

- Perioden var præget af utallige krige mellem Danmark-Norge og Sverige

- Dramatikken bliver understreget af et stort maleri fra slaget, der er levendegjort med krudtrøg og flammer.

Glemt og husket

Søslaget var en katastrofe for Danmark og Christian den 4. Flåden mistede 15 af de 17 danske skibe, der deltog i slaget. Sammen med skibene mistede omkring 100 søfolk livet, og det sviende nederlag førte til, at begivenheden mere eller mindre blev glemt i historieskrivningen.

- I modsætning til vikingeskibene, har vi rigtig mange skriftlige kilde fra tiden, hvor søslaget fandt sted, siger Louise Henriksen.

- Så det har næsten været muligt at følge slaget minut for minut.

En stor del af den danske flådes tabte skibe, blev erobret af svenskerne, der efterfølgende satte dem i tjeneste i egen flåde. Det førte til at der kom et efterspil i 1645. Her blev der gjort et forsøg på at sætte nogle af de erobrede skibe i brand. Men sabotøren blev fanget, afhørt, tortureret og senere henrettet. Med sig havde han nogle brandmekanismer, der kunne tidsindstilles. De er bevaret og det samme er afhøringsrapporterne af sabotøren. Tingene er i svensk varetægt i Sko Kloster, der i 1600-tallet var bolig for den øverste svenske admiral.

- I Sverige har man ikke dysset slaget ned, det var jo en stor sejr for svenskerne, fortæller Rikke Tørnsø Johansen fra Vikingeskibsmuseet.

- Her er der righoldige skriftlige kilder at øse fra, og maleriet, der gengiver søslaget, er svensk, og det er lavet efter nogle samtidige kobberstik.

- Maleriet er som en slags tegneserie, hvor der bliver vist flere episoder, så de samme skibe er med flere gange.

Fund er med

Undersøgelser i Femern fandt sted i 2012 og 2020, hvor danske og tyske forskere fra Vikingeskibsmuseet og Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein udførte marinarkæologiske undersøgelser af skibsvragene. Det skete i forbindelse med de forberedende arbejder for anlæggelsen af Femernforbindelsen.

I næsten 400 år har havet skjult de uhyggelige rester af smeltede bronzekanoner, sønderskudte skibsdele, kanoner, kugler og grusomme spor efter de omkomne.

Nogle af fundene blev bjerget, og en del af dem er med på udstillingen på Vikingeskibsmuseet. De tre skibsvrag ligger stadig på havbunden, og der bliver de liggende. De er dækket til med sand o sten. Selve byggeriet af tunnelen kommer ikke til at berøre fundene.