Smat-årene er ikke dårlige for Roskilde Festival

2017-festivalen var med 24,6 mm regn den vådeste siden 2011, men begge år gav pæne overskud.

Regnskabet for 2017 viser et overskud på 16,6 millioner kroner, og 2011 gav et plus på 19,6 millioner til donationer, men overskuddet dalede de to følgende år.