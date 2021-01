Smartphone-tvang holder pensionister fra at køre tog

Det er ikke kun pendlerne, der nu er tvunget til at benytte en lettere ustabil smartphone-løsning for at kunne parkere på Roskilde Station.

Den nye digitale virkelighed gælder alle uden undtagelse. Det vil sige, at også ældre må og skal bruge smartphonen til først at finde en parkeringskode og derefter indtaste den i en app, hvis de vil med toget og har brug for at køre til stationen.