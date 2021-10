Se billedserie Jacob Rasmussen lever af fodbold, og har blandt andet været fem år i Brøndby IF. Foto: Lars Ronbog/FrontzoneSport via Getty Images

Smart i en fart: Professionel fodboldspiller udvikler brætspil

Roskilde - 19. oktober 2021 kl. 13:45 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

20-årige Jacob Rasmussen er en mand med mange talenter. Til daglig ernærer han sig som professionel fodboldspiller, og har spillet i både Hjørring, Brøndby IF og nu Esbjerg FB. Af samme grund er han netop flyttet fra Roskilde, hvor han ellers har boet og gået på Handelsskolen gennem de sidste tre år. Men ved siden af sin karriere på fodboldbanerne har Jacob Rasmussen også tid til at udvikle brætspil, og quizspillet 'Smart i en fart' er nu landet i butikkerne landet over, herunder i Bog & Idé, Bilka og Føtex.

- Det kom sig af, at jeg blev ved med at tabe til min far i quizspil. Så jeg lavede et spil ud fra, hvad jeg var god til og han var dårlig til. Min far kan svare på alt, hvis han får tiden til det, så i dette spil vælger man selv sine kategorier i en fart, og skal så svare på dem på kort tid.

Kobler af med spil Idéen stammer helt tilbage fra julen 2018, men har ligget stille undervejs på grund af travlhed med fodboldkarrieren. Nu kan man imidlertid dyste på paratviden på tid, mens man venter på næste spil fra fodboldspillerens hånd.

- Der er flere spil i mig, for det er simpelthen min måde at koble af på. Jeg har nogle under udvikling, og ét er allerede færdigt, nemlig et underholdende spil om privatøkonomi, fortæller han.

Brætspillet med den rappe titel 'Guld eller Gæld' kommer dog først i butikkerne til næste år.