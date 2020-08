Roskilde Kommune skal igennem en uskøn spareøvelse for at få genoprettet økonomien. Foto: Jens Wollesen

Smalhals: Kommune vil spare sig til overskud på 30-50 millioner kroner

Roskilde - 13. august 2020 kl. 13:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kassebeholdningen i Roskilde Kommune har det skidt. Det kunne politikerne godt være enige om, efter at de onsdag stimlede sammen til møde i økonomiudvalget.

Politikerne har vedtaget, at Roskilde skal have i omegnen af 300 millioner kroner i kassen, så der er ballast til fremtiden.

De penge er der p.t. ikke, og derfor består øvelsen i at få lagt 30-50 millioner kroner ned i kommunekassen hvert år de næste to-tre år.

- Vi kommer ikke uden om, at vi skal spare, og vi kommer til at finde en del af pengene til genopretningen gennem besparelser. Det tegner til, at vi skal finde 25 millioner kroner på den måde, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Politikerne skal snart til budgetforhandlinger, og på mødet i økonomiudvalget valgte partierne at sige ja til at spørge KL om muligheden for at sætte skatten op. Enhedslisten og SF ønsker skatten op med én procent. Venstre vil have skatten tilsvarende ned.

- Vi har i Socialdemokratiet ikke besluttet os for, hvad vi vil, men jeg ser ingen grund til at spille os muligheden for at hæve skatten af hænde, siger borgmesteren.