Kristoffer Schou (midten) er gået sammen med Kenneth Røjbæk (tv) og Thomas Haukrog (th) om arrangementet »Spis din baghave«, der skal vise, hvor let det er at lave lækre retter ud af helt lokale råvarer som for eksempel brændenælder. De vil dele gratis smagsprøver ud i Roskilde den 17. august. Foto: Thomas Olsen

Smagsprøver skal vise baghavens godbidder frem

Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at spise mere grønt og sundt, samtidig med at man skærer ned på sit kødforbrug. Faktisk findes flere af råvarerne allerede i den lokale natur. Det er bare de færreste, der er klar over det.

