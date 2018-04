Se billedserie Sådan ser Arne Kirketerp-Møllers bygninger ud, efter nogen har skrevet på dem natten til mandag. Foto: Lars Kimer

Smæde-graffiti mod landmand

Roskilde - 24. april 2018 kl. 12:48 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Pædosvin« og »børnelokker« er nogle af de grove smædeord, der natten til mandag blev skrevet med store bogstaver på landmand Arne Kirketerp-Møller bygninger.

Det overvejer han lige nu, hvad han skal stille op med, ud over at han har anmeldt hærværket, og hans kone har lavet et facebookopslag på en side om Gundsømagle med efterlysning af vidner.

Arne Kirketerp-Møller afviser, at anklagerne har noget på sig. Det handler nærmere om en personlig kontrovers, men han forsøger ikke at blæse sagen for meget op.

- Jeg har selvfølgelig en idé om, hvor det kommer fra, men der skal én til at lave dramaet og flere til at holde det i live. Jeg ved, hvem jeg er, men jeg kan ikke gøre hverken fra eller til i forhold til, hvad folk tænker. Alle der kender os har ringet eller er kommet forbi med opbakning, for de ved også godt, hvem vi er, siger han og tilføjer, at uanset om han forsvarer sig eller ej, vil nogen kunne tolke det i den ene eller anden retning.

Arne Kirketerp-Møller lyder rolig i forhold til, hvor grove beskyldinger der er skrevet på hans lade til skue for alle.

- Folk der ser dette, reflekterer ud fra, hvem de er. Hvis det her var andet end chikane, og nogen havde en formodning om, at jeg var børnelokker, så skulle de jo gå til politiet, siger han.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi bliver hærværket grovere af de beskyldninger, det indeholder. Omvendt har de også tænkt sig at spørge Arne Kirketerp-Møller til, hvad han har foretaget sig, når mistanken er blevet luftet.