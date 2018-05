Små ulovlige knive kan koste store summer

Se billedserie Politiet oplever, at flere og flere køber halsknive på nettet i udlandet, men selv om de er små, er de stadig ulovlige.

Roskilde - 18. maj 2018 kl. 16:00 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er knive. De er små. De kan bæres i en halskæde eller ligge i et af pungens rum til kreditkort. Men det ændrer ikke på, at de er ulovlige. Politiet i hele Danmark oplever, at der i for eksempel lufthavnene afsløres mange pakker med knive, der forsøges importeret til Danmark via nettet. Sagerne ryger videre til politiet, som sigter modtageren for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Alene i Midt- og Vestsjællands Politikreds har 2018 indtil videre budt på i alt 139 sager. Politikredsen har 89 sager med halsknive, en sag med kastekniv, fire sager med kreditkortkniv og hele 45 sager om ulovlig import af springknive. I Roskilde Kommune er der konfiskeret 15 halsknive og to kreditkortknive samt tre springknive. Til sammenligning har politiet konfiskeret ni halsknive i Lejre Kommune, 16 halsknive og otte springknive i Køge Kommune og 18 halsknive og 12 springknive i Holbæk Kommune. Greve og Solrød ligger helt i bund med kun seks og to halsknive.

Alle knivene er forbudte, men politiet fornemmer, at mange ikke er klar over det.

- Ting, der er ulovlige i Danmark, er også ulovlige at importere. Man kan for eksempel sammenligne med fyrværkeri. Du må ikke som privatperson køre over grænsen for at købe fyrværkeri og tage det med til Danmark, siger Martin Bjerregaard, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

I forhold til ulovlige knive er opfordringen ret enkel fra politiet: Lad være med at købe dem, hverken på nettet eller på ferien.

- Tænk også over, at en »flot« og/eller funktionel kniv indkøbt på sommerferien i udlandet lige pludselig bliver en dyr fornøjelse, hvis man afsløres med en sådan ved indrejsen til Danmark, uanset om det er i en lufthavn eller på landegrænsen. Ulovlige knive beslaglægges af politiet som bevis og med henblik på konfiskation, når sagen er afgjort, så indkøbspris og bøde kan blive dyrt og ærgerlige penge for ingenting, siger Martin Bjerregaard.