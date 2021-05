Se billedserie Spangen i Rørmosen er omkring 280 meter lang og er blevet bygget med udgangspunkt i naturen på stedet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Slut med våde tæer for vandrere i Rørmosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Slut med våde tæer for vandrere i Rørmosen

Roskilde - 30. maj 2021 kl. 18:19 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

- Det er simpelthen et af de mest fantastiske steder i Roskilde kommune, vi står i her.

Sådan lød ordene i en tale fra borgmester Tomas Breddam, da der lørdag morgen officielt skulle åbnes for den nye spang i skovområdet Rørmosen ved Roskilde. Her havde godt 30-40 personer med tilknytning eller interesse i projektet indfundet sig for at markere spangen, der nu strækker sig gennem selve Rørmosen som del af Skjoldungestien.

- Udover at vi får muligheden for nu at kunne gå igennem og se, hvad der sker med en skov, når man ikke rør så meget ved den, så er det også en måde at passe på den natur, vi bevæger os i, når vi gerne vil ud, sagde borgmesteren videre om den nye, hævede sti gennem skoven.

Spangen i Rørmosen er omkring 280 meter lang og er blevet bygget med udgangspunkt i naturen på stedet. Det vil sige, at konstruktionen bevæger sig omkring de træer, der allerede findes i området, og at stien derfor gør krumspring og snor sig undervejs. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Vandrelaug i Roskilde, Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Omkring 30 til 40 personer havde indfundet sig for at markere åbningen af spangen, der strækker sig gennem selve Rørmosen som del af Skjoldungestien. Foto: Thomas Olsen

Lavbro i skovsump Men hvad er en spang egentlig? Det er nok et udtryk, mange ikke har hørt før, og det blev såmænd også rundet i borgmesterens tale til de fremmødte. En af tovholderne på projektet, Mikkel Eeg, der er projektleder i Nationalpark Skjoldungernes Land, diskede op med følgende definition.

- På engelsk hedder det en boardwalk, og det er næsten mere defineret i ordet - at man går på planker. Så det er en lavbro gennem for eksempel sumpede områder, sumpe og lavvandede kystområder, forklarer han.

»Skovsump« betegner Mikkel Eeg desuden området i Rørmosen som, og der er her tale om et stykke skovområde, som har ligget urørt i 25 år.

Det har været medvirkende til, at det nu er blevet til en spang, for vandrere har før mødt udfordringer på denne del af Skjoldungestien, da den naturlige udvikling gør, at den er præget af mudder, væltede træer og dybe vandpytter.

Nye områder De spæde skridt mod spangen blev taget i 2020.

- Idéen kom sidste år, hvor vandrelauget og jeg snakkede om, hvorvidt der kunne være noget, de ønskede sig, som vi kunne hjælpe dem med. Friluftsrådet havde en åben tilskudsordning, som skulle søges af frivillige organisationer som vandrelauget, og de kunne så sende ansøgningen, mens vi kunne skaffe medfinansieringen, siger Mikkel Eeg.

Et af kriterierne for at kunne søge ordningen var, at man brugte midlerne til at åbne nye områder op.

- Og vi har længe ærgret os over, at Skjoldungestien egentlig går igennem, men ikke bliver brugt her, fordi der hele tiden er oversvømmet, så man må gå udenom. Så vi fandt fælles fodslag i det her projekt og blev enige om, at det søgte de, og vi gav sammen med kommunen de 30 procent medfinansiering, som skulle til, fortæller Mikkel Eeg.

Borgmester Tomas Breddam var med til at føre an for den første tur på den nye lavbro i skoven. Foto: Thomas Olsen

Indbyder til leg De nødvendige tilladelser kom snart i hus uden problemer eller klager. Derudover skulle timingen komme projektet til gode.

- Så var vi så heldige, at der satte en hård frost ind. Det gjorde, at de kunne køre herind med en gravemaskine uden at ødelægge jordlagene og uden at ødelægge for meget. Det har været den allermest skånsomme måde at kunne få bygget en spang på her, siger Mikkel Eeg.

Nu er lavbroen så åbnet op for offentligheden, og der var derfor glæde at spore hos projektlederen på åbningsdagen.

- Det er en fornøjelse. Nu har jeg taget min datter med, og jeg kan se, hvordan det indbyder til leg og udforskning, at vi har lavet spangen snoet og passet den ind i den urørte skov, så træerne ikke må vige, men spangen viger for træerne. Det giver en rigtig god oplevelse, og jeg er stolt, siger Mikkel Eeg.