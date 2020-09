Se billedserie Apoteker Steffen Zederkopf er i gang med at ombygge Viby Apoteksudsalg til et rigtigt apotek. Foto: Kim Rasmussen

Slut med udsalget: Viby får et »rigtigt« apotek

Roskilde - 19. september 2020 kl. 14:51 Af Britt Nielsen

Viby Apoteksudsalg, som hører under Borup Apotek, har taget hul på en ombygning. Inden årets udgang vil lokalerne være udvidet med en tredjedel og være forvandlet til et apotek. Det betyder, at Vibys borgere og andre brugere af apoteket ikke længere skal bestille medicin og vente på, at det bliver fragtet til Viby fra Borup Apotek.

- Tiden er løbet fra apoteksudsalget. Jeg har gjort det samme i Bjæverskov. Det er forløbet godt, selv om Bjæverskov er mindre end Viby, siger apoteker Steffen Zederkof og tilføjer, at opgraderingen også skal være med til at fremtidssikre apoteket, når Viby i løbet af nogle år vokser og får flere indbyggere.

Mere attraktivt Steffen Zederkof forklarer, at der er kommet flere apoteker, og kunderne vil ikke længere vente på deres medicin.

- De lokale i Viby har været utrolig søde til at bakke op om det, de har. Men der er sikkert også nogen, som handler andre steder. Derudover kommer der rigtig mange håndværkere og lignende, som er på gennemrejse. De vender om, når de finder ud af, at det er et apoteksudsalg. Det er en del per dag. Dem vil jeg gerne betjene, siger Steffen Zederkof, som tror, at apoteket bliver mere attraktivt, når kunderne kan få medicinen med det samme, samt at der kommer mere plads og flere varer.

Designer selv inventaret Pladsen har hele tiden været der, men en tredjedel af lokalet har været brugt i forbindelse med en bankautomat. Nu bliver en væg revet ned, og hele apoteket større.

- Jeg tegner selv inventaret. Det bliver et nyt og innovativt design, siger Steffen Zederkof og oplyser, at han tidligere har tegnet møbler til Borup Apotek.

- Fordi jeg kan og kan lave det bedre end det, der ellers er på markedet, siger Steffen Zederkof og fortæller, at han har et samarbejde med firmaet Forex, der laver inventar.

- De har fået øjnene op for, hvad jeg kan. Jeg er ved at tegne en linje til dem, siger Steffen Zederkof og forklarer, at når forretninger eksempelvis skal have en varereol, så bruger de elektroniske prismærker og vil også gerne have lys på reolen.

Det giver en del ledninger og plastikdimser, men dem har Steffen Zederkof installeret på en ny måde.

- Så det bliver et clean og simpelt design, siger han.

Det nye Viby Apotek forventes at være færdigt inden jul og kommer fortsat til at høre under Borup Apotek og have Steffen Zederkof som apoteker.