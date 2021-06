Se billedserie Ejerne af restaurant Vigen, brødrene Claus (tv.) og Patrick Skovgaard, har grund til at hejse flaget. Med de betydelige lempelser af restriktionerne er næsten alt igen normalt fra næste uge. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Slut med sløje aftener og tjenere med mundbind

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 12:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

- Det er vi superglade for! Enormt glade! Og i morgen må vi holde åbent til midnat. Det tror jeg bliver rigtig godt!

Sådan lyder det fra Joan Zunda, der er indehaver af George's Bodega på Stændertorvet.

Hun er mere end almindeligt tilfreds med, at hun fra næste uge ikke behøver koste gæsterne ud allerede klokken 23, men kan vente til midnat. Det vil ikke kun give en ekstra times omsætning, men også give flere gæster i bodegaen.

- Det har været lidt sløjt om aftenen, for når der har været lukket for servering fra klokken 22, har det dårligt kunnet betale sig for folk at tage i byen, før de skulle hjem igen. Det bliver der lavet om på nu, og det glæder vi os til.

- Selvfølgelig rammer vi ind i ferietiden nu, hvor folk tager på ferie, og så plejer der altid at blive lidt mere stille. Men det er vi klar over, og den længere åbningstid er helt sikkert en hjælp.

Bøvlet Den senere lukketid gælder fra fredag, hvorimod kravet om at tjekke coronapas bliver opretholdt sommeren over. For Joan Zunda gør det nu ikke den store forskel.

- Hos os kommer der rigtig mange stamgæster, så vi spørger dem, om de er blevet vaccineret, og når de er der, slipper vi for at gå og spørge dem hver eneste dag. Strøgkunderne er vi nødt til at spørge, men det er også blevet en vane. Vi ville da gerne undvære det med det samme, for det kan være lidt stressende, når der er travlt, og for kunderne er det ikke altid lige sjovt, når man har fået lidt at drikke og står og bøvler med at finde coronapasset frem. Jeg læste, at bibliotekerne var gået over til at foretage stikprøver, og nu får de helt lov at slippe, fordi de syntes, der var stressende at bede gæsterne om at vise coronapas - men så skulle de prøve at gøre det med fulde mennesker! siger Joan Zunda.

Mere naturligt leje Patrick Skovgaard er medindehaver af tre Skänk-barer, hvoraf den ene ligger på den anden side af Hestetorvet. Patrick Skovgaard er meget tilfreds med, at der fremover kan holdes åbent til midnat, og at det bliver tilladt at servere også i den sidste time inden lukketid.

- Det gør virkelig en forskel, for det er timerne fra klokken 21 til midnat, hvor der er mest travlt på Skänk. Da vi skulle lukke klokken 22, var det lige tidligt nok. Med klokken 23 hjalp det lidt på det, men vi har oplevet, at gæsterne alle sammen skulle op at bestille to runder i baren lige før klokken 22. Nu finder det nok et mere naturligt leje, siger Patrick Skovgaard.

Arealkravet har været en begrænsning for Skänk. Det gælder måneden ud, og til den tid får det ikke den store betydning.

- Vi har måttet sløjfe et par borde indenfor på grund af arealkravet, så fra juli kan vi få plads til flere inde - men nu er det sommer, og så sidder de fleste udenfor, hvor vi har masser af pladser, sige Patrick Skovgaard.

Godt for personalet Patrick Skovgaard er også medejer af restaurant Vigen i Veddelev. Her har arealkravet ikke været en udfordring, ej heller åbningstiden, men det har mundbindene, og derfor er han særligt tilfreds med, at de er historie fra på mandag.

- Jeg er virkelig glad for at slippe af med mundbindene. Ikke så meget for gæsternes skyld, for de har det jo kun op, når de bevæger sig rundt, men for personalets skyld. De har det på hele dagen, siger Patrick Skovgaard, som undrer sig over, at kravet om mundbind først forsvinder mandag. I hans optik kunne det være fjernet før weekenden, men det er en detalje.

Han kan også leve med at tjekke gæsternes coronapas i nogle måneder endnu.

- Efterhånden er det vel omkring halvdelen af kunderne, der er blevet vaccineret. Til at begynde med virkede det, som om folk kun blev testet én gang om ugen, op til weekenden. Vi mærkede i hvert fald, at tirsdag og onsdag var lidt kedelige dage, og så havde vi ret travlt resten af dagene. Men nu lader det til, at folk bliver testet to gange om ugen, om mandagen og op til weekenden, for på det seneste har det været torsdag, der har været den stille dag, siger Patrick Skovgaard.

Plads til lynfest Helt overordnet er han glade for de lempelser, politikerne blev enige om i nat, for det hjælper ikke kun ham, men også alle de kunder, der bruger Vigen som rammen om store fester.

- Vi har en del selskaber i restauranten, og der har været en usikkerhed om, hvordan de kunne afvikles. Skulle man fx have mundbind på, når man skulle danse? Men nu må man det hele, og det er godt for dem, der skal holde bryllup eller andre ting. Vi har nogle store bryllupper i juli, som bliver gennemført, og også i august og september, men der er også ting, der er blevet aflyst, så hvis man er frisk, er der nogle ledige datoer! Og så har vi nogle fester, der er blevet til 51 års fødselsdagsfester eller 27 års bryllupsdag, siger Patrick Skovgaard.

