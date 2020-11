Slut med plankeværker langs indfaldsvej

Lavere huse på fjordsiden, mindre terrasser og forbud plankeværker.

Det er nogle af de nye regler, der er på vej for kvarteret langs Frederiksborgvej, hvor et usædvanligt tykt og detaljeret forslag til en ny lokalplan er på vej i høring.

Lokalplanen balancerer med et dobbelt formål om at bevare den grønne og blå profil i området langs den smukke indfaldsvej, samtidig med at det skal have mulighed for at udvikle sig, sådan som det også er skete de senere år, hvor iøjnefaldende nybyggeri er skudt op inden for de relativt vide rammer, de hidtidige regler har sat.