Sommerkoncerterne i Roskilde Domkirke har været gratis gennem alle årene, men menighedsrådet har besluttet, at der fremover skal tages entré. Foto: Kenn Thomsen

Slut med gratis sommerkoncerter

Roskilde - 28. maj 2021 kl. 12:31 Kontakt redaktionen

Publikum skal vænne sig til, at det ikke længere er en gratis fornøjelse, når Roskilde Domkirke tager hul på en ny omgang sommerkoncerter torsdag den 3. juni.

Læs også: Domkirkens orgel skal have nye mikrofoner

Menighedsrådet i Roskilde Domsogn vedtog nemlig i efteråret, at der skal opkræves entré til sommerkoncerterne for at opveje en række besparelser, så derfor skal der betales 50 kroner ved indgangen, hvor der også skal fremvises coronapas samt gyldig legitimation. Der kan betales kontant eller med kort, og der kan ikke reserveres billetter forud. Det er dog muligt at købe billet til alle koncerterne for 500 kroner, og da der er 13 koncerter i alt, er der noget at spare.

Sommerkoncerterne holdes hver torsdag aften frem til den 26. august, og dørene åbnes klokken 19.30. Hver koncert indledes klokken 20 med en lille introduktion til aftenens program. Her vil man kunne høre om orglet og/eller om detaljer i programmet. Koncerten begynder cirka 20.15 og varer en time. Efter koncerten kommer solisten ned ved indgangen, hvor det er muligt at hilse på vedkommende.

Torsdag den 3. juni indledes sommerens koncertserie med en festkoncert, hvor alle domkirkens musikere medvirker. Der er musik for to orgler, for to cembaloer, for sang og orgel, for pigekorssangere, for Domkoret, for orgelsolo og for harmonium og orgel.

De øvrige torsdage vil der være orgelkoncerter med solister fra ind- og udland. Domkirkens egne organister medvirker - Lene Rasmussen med Lene Langballe som gæstesolist på barokkens blæseinstrument zincken, og Michael Min Knudsen med mezzosopranen Anna Olesen som gæstesolist.

Derudover rejser organister fra Tyskland, Frankrig, England og Sverige til Roskilde for at spille på det verdensberømte Raphaëlisorgel foruden kollegaer fra hele Danmark. Arrangørerne håber, at de alle kan komme frem trods uforudsigelige rejseregler og karantænekrav.

Yderligere informationer om programmer for sommerkoncerterne findes på www.roskildedomkirke.dk. Det er også muligt at hente en folder om sommerkoncerterne, hvor der står yderligere om programmerne for de individuelle koncerter. Den kan afhentes i våbenhuset fra fredag den 28. maj.

