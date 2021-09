Slut med fællessangen foran skærmen: Nu skal der synges sammen i kongrescenteret

Der skal synges fra Højskolesangbogen, når Roskilde Kongrescenter inviterer til fire aftener med fællessang i efteråret. Første gang er på tirsdag den 14. september. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Roskilde - 10. september 2021 kl. 18:22 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Fællessang blev for alvor fælleseje under coronanedlukningen, hvor folk sad hjemme foran tv-skærmen eller computeren, når Phillip Faber spillede og sang for. Det er dog alligevel noget andet at gøre det i selskab med en masse andre, men har folk lyst til det - og tør de - når det nu er blevet muligt igen?

Det håber Per Krøis Kjærsgaard og René la Cour Sell, at de vil, for de er værter for Sjælland Synger - et nyt initiativ med fire aftener med fællessang i Roskilde Kongrescenter i løbet af efteråret.

- Fællessang er for de mange, og der er noget andet end at sidde foran tv'et og synge. Det sidste er som at spise chokolade med papir på, siger Per Krøis Kjærsgaard.

Om Sjælland Synger Sjælland Synger har fællessang i Roskilde Kongrescenter fire gange med følgende temaer:



Tirsdag 14. september kl. 19: Være én, men én iblandt.



Torsdag 14. oktober kl. 19: Kærlighedens sange.



Søndag 7. november kl. 15.30: Den danske sang – spil dansk ugen.



Søndag 12. december kl. 15.30: Den mørke tid er lysets tid – julens sange.



Billetter kan købes på Roskilde Kongrescenters hjemmeside med eller uden spisning.

Fandt sammen Han er forstander på Osted Fri- og Efterskole, hvor der en gang om måneden inviteres til fællessang for alle. Derudover er han komponist og tekstforfatter og har to sange med i Højskolesangbogen, »Gi' os lyset tilbage« og »Kære Linedanser«.

- Vores sangaftener er vokset så meget, at vi ikke længere kan være i skolens sal, siger Per Krøis Kjærsgaard.

Det fik ham til at tage fat i René la Cour Sell, hvis børn går på Osted Fri- og Efterskole. Han er direktør i Roskilde Kongrescenter og var i forvejen på udkig efter arrangementer, som de selv står for.

- Vi vil gerne have flere arrangementer, som vi selv producerer, for vi har en masse foredrag, koncerter og arrangementer, hvor vi bare lejer hallen ud. Men vi vil også lave noget selv, som giver mening for Roskilde. Inden corona lavede vi tre konferencer om bæredygtighed, og så var der én, som foreslog, at vi lavede en sangaften, fortæller René la Cour Sell.

Det passede fint med, at Per Krøis Kjærsgaard ledte efter nogle større rammer at lave fællessang i, og således opstod Sjælland Synger.

- Per var fyr og flamme, og han var lidt misundelig på Vejle, hvor de i DGI Huset samler op til 1800 til fællessang, siger René la Cour Sell.

Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole og selv forfatter til to sange i Højskolesangbogen, er den ene af værterne ved Sjælland Synger i Roskilde Kongrescenter. Foto: Agnete Vistar

Prøver sig frem Da det er nyt med fællessang i stor skala i Roskilde, prøver de to arrangører af Sjælland Synger sig frem i efteråret.

De begynder tirsdag den 14. september klokken 19, hvor der indtil videre er solgt over 100 billetter, hvilket begge betegner som »langt over forventet«.

De øvrige sangaftener holdes i oktober, november og december på en torsdag og to søndage.

- Vi skal prøve os frem, og vi har valgt forskellige ugedage, fordi der måske er nogen, som ikke kan på en bestemt ugedag. Desuden skulle det også passe ind i Roskilde Kongrescenters kalender, siger Per Krøis Kjærsgaard.

Han sidder selv ved flyglet i Sal A, hvor der sættes stole op i en halvkreds omkring en platform. Hver gang er der udvalgt en blanding af kendte og nye sange fra Højskolesangbogen efter et tema, og de to værter vil fortælle om baggrunden for sangene og vil diskutere ud fra temaet. Undervejs har publikum mulighed for at foreslå sange, der kan blive sunget i anden halvdel.

Teksterne vises også på storskærm, hvis man ikke selv er i besiddelse af Højskolesangbogen.

