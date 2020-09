Når torsdagen er omme, er det slut med at blive testet for corona på Dyrskuepladsen i Roskilde. Testcenteret flytter til Skalstrup. Testcenteret på billedet her, det ved Roskilde Sygehus, skal også flytte under tag pga. vinteren, men hvor det bliver, vides pt. ikke. Foto: Lars Kimer

Slut med coronatest på Dyrskuepladsen - flytter i dag

Roskilde - 24. september 2020 kl. 07:52 Af Lars Kimer

I dag torsdag er det sidste dag med at blive teste for corona på Dyrskuepladsen i Roskilde. Det kan de mange, som booker tid i øjeblikket læse under bookningen.

Testcenteret flyttes fordi det ikke er optimalt for de mange medarbejdere, at skulle arbejde i uopvarmede kanvas-telte vinteren igennem.

Fra fredag åbner testcentret på den tidligere Flyvestation Skalstrup, formentlig i de lokaler, som husker hjemmeværnet. Adressen er Køgevej 167, 4621 Gadstrup.

Flytningen gør det lidt mere vanskeligt for de mange, som er kommet til testcentret på Dyrskuepladsen på cykel og med bus. Vil man til Skalstrup med bus, så er det bus 220 eller 212, man skal finde.

Flytningen er en del af en national plan om at få alle coronatestcentre under tag, inden det bliver vinter. Dermed skulle man tro, at der også var en flytning på vej for testcenteret ved Roskilde Sygehus, men i dag var personalet på den lokalitet ikke klar over hvortil eller hvornår, en flytning vil finde sted.

Testcenteret der flytter til Skalstrup er for borgere uden symptomer eller med lette symptomer, og bestiller borgerne tid uden at have en henvisning fra egen læge, så er det her man skal testes.

Bliver man henvist af lægen med symptomer, der kan være corona, så bliver man testet ved Roskilde Sygehus.