Slut med Jylland: Nu skal madaffaldet til Roskildes »baghave«

Fra midten af 2020 sorterer alle borgerne i Argos ni ejerkommuner madaffald hjemme i de enkelte husstande. I alt forventer Argo at indsamlingen af madaffald vil betyde, at 20.000 tons madaffald skal laves om til biogas. I Roskilde har sorteringen fundet sted siden 2018 og affaldet er blevet kørt til et behandlingsanlæg mellem Kolding og Esbjerg og efterfølgende til et biogasanlæg ved Billund.