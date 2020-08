Coop Hverdag, tidligere Fakta, i Trekroner Butikscenter har igen problemer med selv at holde hus i butikken. Foto: Lars Ahn Pedersen

Slukket kølemontre gav ny sur smiley

Roskilde - 19. august 2020 kl. 16:04 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en bøde på 10.000 kroner og den sure smiley tilbage på ruden. Det blev konsekvensen, da fødevarekontrollen besøgte Coop Hverdag i Trekroner Butikscenter 7. august.

Det var en kunde, der tippede Fødevarestyrelsen om, at noget ikke var i orden. Det viste sig at holde stik.

Slukket montre Kontrollanterne fandt en køleenhed fyldt med måltidssalater, som stod slukket, så madvarerne til salg var alt for varme. En kyllingesalat blev målt til 16,6 grader.

Det viste sig, at butikken havde haft kølenedbrud dagen før kontrollen. Det varede kun en time, og butikken havde sørget for, at varerne ikke nåede at overskride den tilladte temperatur på fem grader.

Problemet var bare, at de efterfølgende havde glemt at tænde for kølemontren med måltidssalater, der både indeholdt kylling og rejer. For det blev der udskrevet en bøde på 10.000 kroner.

Skimmel-plamager Medvirkende til den sure smiley var også, at der ikke var gjort rent i lokaler med fødevarer. Der blev fundet flere plamager med skimmel på bagvæggen og under nogle hylder i en køleenhed med pålæg, og i grøntområdet var der også hvide skimmellignende plamager på en hylde med varer på køl.

Det var også hygiejnen, Coop Hverdag ikke kunne finde ud af, da Fødevarestyrelsen gav butikken indskærpelser i både juni, august og september sidste år.

Ligesom dengang venter der nu to opfølgende kontroller, som butikken betaler gebyr for, inden der igen kan komme en glad smiley op i butikken.

