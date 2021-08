Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Slog 20-årig i baghovedet med støtteben: Ikke nok til varetægtsfængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slog 20-årig i baghovedet med støtteben: Ikke nok til varetægtsfængsel

Roskilde - 30. august 2021 kl. 12:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Retten i Roskilde fandt ikke, at der var grund til at varetægtsfængsle to unge mænd på 18 og 19 år efter, at de onsdag aften i sidste uge slog en 20-årig mand i baghovedet med et støtteben til en cykel, da de traf ham ved Parkvænget. De to unge mænd kender den 20-årige gennem et uddannelsessted i Roskilde.

Anklageren har valgt at kære kendelsen til landsretten, som nu ser på sagen.

- Byretten fandt ikke, at betingelserne for en varetægtsfængsling var opfyldt. Det ønsker vi landsrettens ord for, siger anklager Thomas Rasmussen.

Grunden til, at de to unge mænd kunne begå volden onsdag aften og først være i grundlovsforhør fredag formiddag er, at de først blev anholdt torsdag eftermiddag. Det skyldtes, at politiet ikke vil forstyrre en igangværende retssag om grov vold, som de to unge mænd også er involveret i. Der var tilfældigvis retsmøde i den sag i torsdags.

Så da de to unge mænd trådte ud fra retslokalet torsdag eftermiddag, blev de anholdt og sigtet til sagen fra onsdag aften.

Der var i øvrigt lukkede døre i grundlovsforhøret.