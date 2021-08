Kresten Graub, borgerrådgiver i Roskilde Kommune, får flere og flere henvendelser om lange sagsbehandlingstider og manglende svar fra kommunen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sløv sagsbehandling giver løftet pegefinger

2020 var et mærkværdigt år for de fleste. Det gælder også borgerrådgiveren i Roskilde Kommune, men det var nu ikke, fordi han fik mange klager over skolelukninger og restriktioner i plejetilbud.

- Jeg synes, jeg har haft forbavsende få klager, der har relateret sig til kommunens håndtering af coronasituationen. Der kunne man ellers godt tro, med alt hvad der har været, siger Kresten Graub, der har hjulpet borgerne i Roskilde siden 2015.

Grobund for mistanker Han har til gengæld oplevet en strøm af henvendelser om sagsbehandlingstiden i kommunen. De tegner sig for 47 - eller hver femte - af de klager, han har behandlet i løbet af 2020.

- Det fylder utrolig meget hvert år, men denne gang har jeg fået endnu flere henvendelser, og derfor har jeg italesat det, siger borgerrådgiveren, der lige har afleveret sin årlige beretning og fremlagt sine betragtninger for diverse politiske udvalg.

I en række sager har borgerne en kraftig mistanke om, at sagerne er så længe undervejs, fordi kommunen spekulerer i at undgå dyre afgørelser.

Uanset om det ikke har noget på sig, er de urimeligt lange svartider ikke godt nok ifølge borgerrådgiveren, der dog udtrykker sig forholdsvis afdæmpet.

»...et skridt på vejen kunne være at overveje, om kommunen er god nok til i hvert enkelt tilfælde at forklare borgerne hvorfor deres sager trækker for længe ud,« skriver han i sine anbefalinger.

Han har dog også selv været længe undervejs med en del sager. Dels fordi der er landet mange på hans bord, men også fordi det under coronaen har været svært for ham at få kontakt med forvaltningen.

Mere tid, mere mening Der er nu sket en bedring i forhold til, at borgerrådgiveren har for mange sager at gabe over.

Han har fået bevilget en medarbejder, der tiltrådte i juni. Det giver overskud til mere af det arbejde, der kan rykke noget.

- Jeg får nogle ressourcer til at gå lidt mere kritisk til forvaltningen. Når jeg har få ressourcer, er noget af det sidste, jeg kan bruge dem på, at gå ind og undersøge forvaltningen, siger Kresten Graub.

Han kan også opprioritere den konsulentbistand, han giver forvaltningen. Det kan være alt fra korte telefonsamtaler, der kan rette op på nogle forhold, til at deltage i forandringsprocesser.

- Jeg kan skrue mere op for den undervisning og sparring, jeg har i forhold til forvaltningen. Det er et af de områder, hvor jeg tror, jeg flytter mest, men det har jeg skruet gevaldigt ned for de sidste fire år, siger Kresten Graub.

I 2020 har borgerrådgiveren brugt 66 procent mindre tid på den opgave end i 2019 og næsten 85 procent mindre end i 2018.