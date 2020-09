Sløseri forlænger prop i trafikken i bymidten

Fors har nemlig konstateret, at der er blevet begået fejl under udskiftningen af de fjernvarmeledninger, der ligger i gaden. Arbejdet skulle være afsluttet 1. oktober, men fordi de begåede fejl, som blev konstateret ved Fors' løbende tilsyn, naturligvis skal rettes, er forventningen nu, at arbejdet først bliver afsluttet i slutningen af november.

- Hvis det er noget, vi beslutter at gøre, bliver det først efter nytår, men vi er ved at undersøge, om vi kan nøjes med at fotodokumentere, at rørene er samlet rigtigt. På dét stykke er rørene samlet af en anden, men det kan godt være, vi lige skal ned at kigge for at sikre os, at alt er i orden der, siger Jesper Jørgensen.