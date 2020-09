Romu har et tilbud i efterårsferien, hvor man ved at købe billet til enten Roskilde Museum, Lejre Museum eller Frederikssund Museum får gratis adgang til et af de andre museer. Foto: Henrik Denman

Send til din ven. X Artiklen: Slagtilbud fra ROMU: Besøg to museer for en billets pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagtilbud fra ROMU: Besøg to museer for en billets pris

Roskilde - 30. september 2020 kl. 09:58 Kontakt redaktionen

Museumsorganisationen ROMU er klar med et slagtilbud i efterårsferien: Køb en entrebillet til Roskilde Museum, Frederikssund Museum eller Lejre Museum og få et ekstra museumsbesøg med i handlen. I hele uge 42 giver en voksenbillet derfor adgang til to museer. Tilbuddet gælder for besøg på både Roskilde Museum, Frederikssund Museum og Lejre Museum.

Foruden museernes udstillinger giver billetten adgang til museernes mange efterårsaktiviteter, som allerede er gratis for børn.

- Efterårsferien er en rigtigt stor museumsuge for børnefamilierne, og da alle vores tilbud er gratis for børn, så synes vi også, at vi skulle gøre noget for de voksne, siger Anette Gade Kristensen, kommerciel chef i ROMU.

På Roskilde Museum kan familien være med til at opklare et mystisk mord, ved at finde spor og løse gåder. På Frederikssund Museum, Færgegården, kan man blive klogere på dyrene i fjorden, og lave sit eget fiskegarn. På Lejre Museum kan man blive detektorfører for en dag, eller tage på aftenudflugter i fortidens Lejre. Også på Ragnarock, Tadre Mølle og Lützhøfts Købmandsgård er der planlagt familiearrangementer i efterårsferien. Disse besøgssteder indgår dog ikke i 2for1-ordningen.

Tilmelding er påkrævet til de fleste arrangementer og foregår online via tjenesten billetto.dk eller i museernes butikker. Alle besøgssteder har åbent som hidtil, og der er håndsprit ved alle indgange, afskærmningsglas ved kasserne, skiltning om afstand og tydelige regler om det maksimale antal gæster sted for sted og rum for rum. Få et overblik over samtlige efterårsaktiviteter på ROMUs besøgssteder her: www.romu.dk/efteraarsferie