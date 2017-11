Slagteriet bestormet: Over 600 ville til åbent hus

Det blev et tilløbsstykke langt ud over hvad Boligselskabet Sjælland havde regnet med, da de i går slog dørene op til åbent hus på det kommende boligprojekt, Slagteriet, i hjertet af Roskilde på den gamle slagteriskole-grund på Køgevej.

Boligselskabet vurderer selv, at over 600 mennesker mødt op for at se og høre om projektet og den interesse kom bag på BOSJ. De mange interesserede måtte tages ind i hold, og imens blev der fundet kaffe og et varmt lokale til de mange, der stod i kø.