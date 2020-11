Slagter-guld til Roskilde-svend

Stolt og begejstret - Medaljen betyder vildt meget for mig. Den minder mig om, at jeg kan mit håndværk, og det er jeg så stolt af, siger Rikke Hansen, der er udlært slagtersvend fra Slagter Frimann i Støden.

- Hvis nogen fortjener sådan en udmærkelse, er det Rikke. Hun har knoklet hårdt for det, og hendes udvikling har været helt fantastisk at følge. Jeg er meget stolt over den præstation, hun har formået at udvise ved den afsluttende prøve, understreger han.