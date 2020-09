Slag fra ven sendte 42-årig i lægehelikopter til Riget

En 42-årig mand fra Roskilde var i kritisk tilstand, efter han sent fredag kom i klammeri med en ven, som han var i byen med.

De to venner befandt sig på Hestetorvet lidt før midnat, da de i fuldskab kom op at skændes, og skænderiet udviklede sig til skubberi, indtil den anden - en 27-årig mand, der ligeledes er fra Roskilde - slog den 42-årige i hovedet. Slaget var så hårdt, at den 42-årige mistede balancen og slog hovedet ned i brostenene, så han besvimede.