Sladder fra havnen: Nu får Morten mere tid til sin X

Havnefoged på Jyllinge Lystbådehavn igennem 24 år, Morten Zebbelin, går på pension. Så nu skal han have tid til at sejle og gå på jagt.

Roskilde - 21. oktober 2021

Morten Zebbelin kan snart lægge det neongule arbejdstøj for sidste gang. I 24 år har det været hans foretrukne påklædning på jobbet på Jyllinge Lystbådehavn, hvor han har været havnefoged. Officielt stopper han den 30. november, men reelt lukker han døren til kontoret for sidste gang en måneds tid inden, for lige at få holdt sin sidste ferie og afspadsering.

Og hvad skal man så bruge tiden til, når man går på pension? For mange er det tid til at nå alt det, som arbejdslivet har spændt ben for. Det gælder også for Morten Zebbelin.

- Jeg skal bruge tiden sammen med min X, griner han.

Det lyder måske helt skørt, men i Mortens tilfælde er der mening med galskaben.

X er nemlig navnet på hans båd. Da han købte båden, havde den faktisk navnet Ex-Wives, da den var ejet og sejlet af tre fraskilte kvinder.

- Det var sgu for besværligt. Jeg skulle forklare alt muligt om det navn, så nu hedder den bare X.

Arvefølgen er sikret Båden ligger naturligvis i Jyllinge Lystbådehavn, hvor Morten Zebbelin, som bor i Jyllinge, fortsat vil komme. Det fører sikkert til, at han den første tid vil blive spurgt om alt muligt - for han er jo havnefoged i alle sejlernes hoveder.

- Så er det godt, jeg bare kan henvise til Kim, som tager over efter mig, griner han.

Kim Seerup er ny havnefoged og har været assistent på havnen i 12 år, så »arvefølgen« er sikret, trygt og godt. Charlotte Slebo har indtil nu lavet havnens økonomi, men med Mortens farvel overtager hun også administrationen og får tre arbejdsdage på havnen.

Imens kan du finde Morten Zebbelin på fjorde i båden, måske for at fiske, eller på land, hvor han går på jagt.

- Jeg tænker ikke, at jeg kommer til at savne det. Jo, ping-pong med kollegerne vil jeg helt sikkert savne, men arbejdet tager bare så meget af min fritid. Der er også nogle børnebørn, som jeg skal hygge om, og som far kan jeg sikkert også blive inviteret til at hjælpe lidt til hos mine egne børn, siger han.

Da Morten blev ansat som havnefoged, var det lige i den spæde opstart med computere og edb.

- Der lå en spiralkalender med alle aftaler i, da jeg mødte den første dag, og så stod der en computer, som vi skulle til at blive dus med. Men spiralkalenderen var nu en god ven i nogle år, fortæller han.

Bodil var en øjenåbner Noget som har præget de senere år på lystbådehavnen var stormfloden Bodil, 6. december 2013, hvor vandet steg til 2,07 meter over daglig vande.

- Det var en øjenåbner. Alle blev overrasket over, hvor meget vandet steg. Vores havnekontor blev ødelagt, og vi boede i containere i mange måneder. Det gjorde, at vi fik lavet en beredskabsplan for sikring af havnen. Først sikrede vi med bigballer og presenninger, men nu har vi et system - floatstop, som er en form for legoklods-system, som kan sikre havnekontoret. Og vi har nu 30 frivillige på tilkald, så vi kan få sikret resten af havnen, skulle varslet lyde slemt, siger Morten Zebbelin, som slet ikke har fantasien til at forestille sig at Jyllinge Lystbådehavn bliver udvidet.

- Vi er i forvejen store, vi ligger i et natura2000/EU fuglehabitatområde, jeg har svært ved at se det ske, siger han.

Før livet som havnefoged har Morten Zebbelin arbejdet som tjener, eksportchauffør, typisk på Grækenland og Tyrkiet, han har været kørselsleder, transportchef og konsulent.

Jyllinge Lystbådehavn har 435 bådepladser.

Da Morten Zebbelin tiltrådte var 75 procent af bådene sejlbåde, i dag har motorbådene vundet en del af markedet og fordelingen er nogenlunde fifty fifty.