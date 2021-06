Straffene kom til at lyde på fængsel tre år og i halvandet år, da Retten i Roskilde fredag afsagde dom i endnu en sag om hvidvask i Baltik-komplekset. Foto: Jesper From

Skyldige i hvidvask for mere end 40 millioner kroner

Roskilde - 12. juni 2021 kl. 08:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Retten i Roskilde kendte fredag en 26-årig holbækker og en 38-årig roskildenser skyldige i en sag om hvidvask for mere end 40 millioner kroner.

Begge de dømte var tiltalt for at have vasket over 40 millioner kroner igennem to skuffeselskaber, som de begge havde været ejer af og direktør for.

Holbækkeren blev idømt tre års ubetinget fængsel, mens straffen til roskildenseren lød på fængsel i halvandet år. Hvidvasken fandt sted i løbet af en periode på mindre end tre måneder i slutningen af 2018, hvor der gik store beløb ind i selskabernes konti, hvorfra de lynhurtigt blev ekspederet videre til udlandet. Broderparten havnede i Baltik Biziness Group i Polen.

Hvorfra pengene stammede, vides ikke, og retten fandt ikke tilstrækkelige beviser for, at pengene stammede fra kriminel aktivitet. Derfor blev både holbækkeren og roskildenseren frifundet for hvidvask. Men ved bl.a. at stille nem-id og virksomhedernes konti til rådighed for overførslerne, konkluderede retten, at de to måtte have indset, at det var muligt, at kontiene ville blive benyttet til hvidvask. Dermed havde begge forsæt til hvidvask, og de blev dømt for forsøg, som udløser samme straf, som hvis et forhold bliver fuldbyrdet.

Forsæt til hvidvask Igennem hele sagen har forholdt roskildenseren sig tavs, hvorimod holbækkeren afgav forklaring. Det var ham, der godkendte overførslerne via sin mobiltelefon, men anklagemyndigheden havde argumenteret for, at de to skulle idømmes samme straf, fordi også roskildenserens indsats, der blandt andet bestod af kommunikation med banken, revisoren og udlejen af de kontorer, hvor virksomhederne havde adresse, var lige så afgørende for, at hvidvasken kunne finde sted.

Det mente retten ikke. Ved strafudmålingen til begge lagde den vægt på forholdenes karakter og omfang, men for holbækkerens vedkommende også den omstændighed, at han havde spillet en betydende rolle.

Ud over fængselsstraffen blev holbækkeren også frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset indtil videre.

Stort sagskompleks Sagen blev ført af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvor specialanklager Karen Moestrup Jensen er tilfreds med dommen.

- Forsøg på hvidvask er yderst alvorligt. Selv om gerningsmændene forklarer, at de blot har overladt deres nem-id til andre eller i øvrigt ikke holdt øje med, hvad der foregik, falder hammeren. Retten har ved afgørelsen vist, at det straffes hårdt, når man er med til forsøg på hvidvask af mange millioner kroner, siger Karen Moestrup Jensen.

Den aktuelle sag er en del af et større kompleks med Baltik Biziness Group som omdrejningspunkt. Tilsammen drejer sagerne sig om hvidvask for over 100 millioner kroner.

Dommen i Retten i Roskilde falder i tråd med de domme, der allerede er afsagt i sagskomplekset. Her er der givet fængsel i op til tre år og ni måneder. I den største enkeltsag var det en 78-årig erhvervsmand fra Solrød Strand, som tilstod at have brugt sit firma til hvidvask af 50 millioner kroner. Hans straf blev dog gjort betinget på grund af hans alder.

