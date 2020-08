Se billedserie Viadukten under Køgevej blev så oversvømmet af vand, at myndighederne i en periode lukkede den. Det var midt i myldretiden, og lukningen gav en del trafikale udfordringer. Foto: Kristian Jørgensen

Skybrud var 100 års hændelse: Kloakdæksler, elskab, veje og kældre måtte give fortabt

Roskilde - 19. august 2020 kl. 11:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kloakkerne i Roskilde er dimensioneret til at kunne modstå, hvad der bliver defineret som 10 års regnvejrshændelser. Men de steder i byen, hvor regnen ramte i går eftermiddag, fik så meget vand, at der var tale om en 100 års hændelse.

- Regnvejret var ikke overstået, da de første alarmer om udfordringer tikkede ind, fortæller chef for spildevand hos forsyningsselskabet Fors John Metzsch.

Sdr. Ringvej ramt

Ved regnvandsbassinet på Sdr. Ringvej stod vandet så højt, at det løb over bassinet og ind i et elhus, som Fors i dag skal have elselskab og skadesservice til at se nærmere på.

- Vandet har stået 15-20 centimeter op på skabet. Strømmen gik ikke, men kombinationen af strøm og vand skal vi lige have gennemgået, siger John Metzsch.

Dæksler sprang af

Vandet fra bassinet på Sdr. Ringvej løber ned til Bjergmarken, hvor det var tydeligt at se, at der var pres på.

- Der spang et dæksel af i vores indkørsel, og der var vel omkring 75 centimeter vand i vores udkørsel til Boserupvej og ud på Boserupvej på et tidspunkt, fortæller spildevandschefen og fortsætter:

- På strækningen fra Sdr. Ringvej og herned poppede dækslerne bare op et efter et. I alt havde vi cirka 10 dæksler, som ikke kunne klare presset, siger han.

Overløb til fjorden

Ifølge Fors' målinger faldt der 47 millimeter regn på Bjergmarken mellem klokken 15 og 16.

Det betød naturligt nok også, at der skete overløb til fjorden af spildevand, som kun er blevet renset mekanisk. Det var en af de to store pumpestationer ved Roskilde Havn, som måtte strække våben.

- Vi har en station ved rundkørslen på Sankt Ibs Vej, som ikke kunne følge med. Den pumpestation tager alt vandet oppe fra byen i retning af domkirken. Ikke langt derfra på den anden side af Vikingeskibshallen har vi yderligere en pumpestation, som tager vandet fra Himmelevområdet. Den var der ingen problemer med. Det viser bare, hvor lokalt det har ramt, siger John Metzsch.

Veje under vand

Også politiet registrerede det kraftige regnvejr og måtte assistere på et par oversvømmede veje. På Låddenhøj var der så meget vand, at bilisterne kørte på cykelstierne.

Viadukten under Køgevej blev så fyldt med vand, at politiet spærrede den for gennemkørsel, lige da alle skulle hjem. Det gav store trafikale udfordringer i Jernbanegade, som i forvejen er spærret, fordi der skal anlægges ny cykelsti.

Ved 17-tiden kunne der igen lukkes op for viadukten.

Det voldsomme regnvejr var så lokalt, at meldingerne går på, at der stort set ikke faldt noget regn i Himmelev, Vindinge eller længere ud. I Viby og i Ågerup og Jyllinge kom der stort set heller intet regn.

