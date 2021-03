Politiet fandt lørdag aften et skunklaboratorium i landsbyen Herringløse. Det lå på en stor ejendom, hvor der færdes mange mennesker, og bagmændene er ikke fundet endnu. Foto: Presse-fotos.dk

Skunk-gartneri lukket - bagmænd ikke fundet

Et tip førte lørdag aften til, at politiet fandt et skunk-laboratorium på en ejendom i Herringløse.