Skuespiller på vej til børnehave

Hosna Hedayatzadeh kommer fra Iran, hvor hun var skuespiller, så for hende er der tale om både et lande- og karriereskift. For at få muligheden for at begynde på uddannelsen som pædagog, har hun de seneste to år læst hf enkeltfag på Hf og VUC Roskilde i Læderstræde både med fysisk fremmøde og som e-learning.