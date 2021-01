Skuespiller på vej til børnehave

Hosna Hedayatzadeh kommer fra Iran, hvor hun var skuespiller, så for hende er der tale om både et lande- og karriereskift. For at få muligheden for at begynde på uddannelsen som pædagog, har hun de seneste to år læst hf enkeltfag på Hf og VUC Roskilde i Læderstræde både med fysisk fremmøde og som e-learning.

- Jeg er rigtig glad for e-learning, fordi læreren har fokus på én elev af gangen, siger Hosna Hedayatzadeh.

- Jeg får god og grundig feedback hele tiden, så jeg ved, hvordan jeg kan forbedre mig. Jeg er god til analyse af tekster, men sproget og udtalen er selvfølgelig min udfordring.