Skubber på for ny løsning på mangeårig strid: Parti vil lave lokalplantillæg

Roskilde - 14. oktober 2021 kl. 18:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Efter flere års tovtrækkeri mellem Roskilde Kommune og en gruppe borgere i en del af den nye udstykning mellem Ågerup og St. Valby om overtrædelser af en bestemmelse om terrænregulering i en lokalplan prøver Venstre nu med et nyt løsningsforslag. Partiet stiller forslag om at lave et lokalplantillæg.

Som det er i dag, må man i området under lokalplan 523, ikke lave skarpe terrænreguleringen på sin grund. Det må man godt på det andet område, lokalplan 577, som er blevet til lidt senere, og efter at kommunen havde oplevet, hvor mange kvaler den lille passus om terrænregulering i lokalplan 523 gav borgere og efterfølgende forvaltning.

Nej til dispensation For et år siden skulle plan- og teknikudvalget tage stilling til en dispensation til fire naboer, som alle er enige om, at det, de har gjort, har vist sig at være ulovligt, og de er alle enige om, at de gerne vil have lovliggjort deres reguleringer.

Men dispensation kunne der ikke blive flertal for. Det ville give for meget administration for forvaltningen og åbne for andre dispensationsansøgninger med samme problemstillinger, var en del af begrundelsen fra udvalgets tre socialdemokrater og ene DF'er.

En papirtiger Nu prøver Venstre så med et nyt forslag, som bringes op i økonomiudvalget, da partiet ikke har plads til plan- og teknikudvalget.

- Jeg har besøgt borgerne og kan kun give dem ret i, at det ikke giver mening, at det, de har foretaget sig, er ulovligt. På mit besøg kunne jeg simpelthen ikke se ulovligheden, før jeg fik den forklaret. I Venstre mener vi, at en lokalplan er en kontrakt mellem borgerne og med kommunen som dommer. Her er der ingen utilfredse borgere, hvis lokalplanen ændres. Det går der ingen skår af kommunen at gøre. Jeg har svært ved at se det principielle i det her. Sagen er blevet til en papirtiger, hvor det mest lader til, at kommunen bare vil have det, som den vil have det, fordi den vil, siger Jette Tjørnelund (V).

Løsningen skal være et lokalplantillæg.

- Det vil betyde, at vi som kommune slipper for at administrere en regel, som er åbenlys skør. Vi slipper for at administrere en masse dispensationer, som var problemet for et år siden. Med lokalplantillæg kan problemet løses for alle uden administration, siger Jette Tjørnelund.

Ikke begejstret for tillæg Da sagen blev behandlet på plan- og teknikudvalgets møde for et år siden, var både SF, K og LA klar til at give deres ja til dispensation fra den eksisterende lokalplan.

Men Socialdemokraterne sagde nej. Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget, som står for lokalplaner, er ikke begejstret for lokalplantillæg.

- Jeg finder lokalplantillæg problematiske. Man skal huske på, at det i førte omgang vil betyde lige så meget arbejde for administrationen som ved at lave en lokalplan, og så skal man huske, inden man laver et tillæg, at disse har det med at have fremadrettet virkning, ikke bagudrettet virkning. Her har vi med borgere at gøre, som har valgt at lave deres egne regler uden om lokalplanen, og det skulle de nok ikke have gjort. Men vi må arbejde videre med at finde en løsning, siger Jens Børsting.

Behandlingen af sagen i økonomiudvalget vil med stor sandsynlighed ende med at sagen bliver sendt tilbage til plan- og teknikudvalget til behandling, da lokalplaner er deres bord.

