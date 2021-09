UFF-Humanas tøjcontainer på Knudsvej er en af de cirka 30 indsamlingscontainere, som Roskilde Kommune er ved at indføre nye krav for. Foto: Kristian Jørgensen

Skrappere krav til tøjindsamlere - UFF regner ikke med problemer

Roskilde - 08. september 2021 kl. 19:40 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Omkring 30 tøjcontainere er i dag opstillet på Roskilde Kommunes vejarealer. Det kan meget vel blive færre, når kommunen indfører nye regler for de organisationer, der indsamler genbrugstøjet.

Den nye praksis blev tirsdag vedtaget af plan- og teknikudvalget. Først og fremmest bliver der stillet krav til dokumentation for, hvad de indsamlede midler bruges til, og der skal være åbenhed om organisationens formål, ledelse og økonomi.

Nej til kommercielt Reglerne kommer på baggrund af, at der i 30 år har stået indsamlingscontainere på kommunens arealer, uden de alle har tilladelse til det.

Det kom i politisk søgelys i foråret, da plan- og teknikudvalgsformand Jens Børsting (S) fik et signal om, at nogen sælger det indsamlede tøj med et kommercielt sigte.

Der står en række tøjcontainere på private områder, såsom butikkers p-pladser, men når borgere dropper deres tøj i en containere på et offentligt areal, skal de også kunne stole på, at det lever op til kommunens betingelser.

- Vi vil ikke understøtte nogen, der alene skaffer sig selv penge og ikke benytter dem på almennyttige formål, siger Jens Børsting.

Organisationerne skal fremlægge vedtægter og på kommunens anmodning også et regnskab for, hvad pengene bliver brugt til.

Nogen må flytte Det var også på tale at stille krav om, at organisationerne er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheforening, Isobro, og dermed følger deres principper for god indsamlingsetik. Eller at de er på Skats liste over godkendte velgørende organisationer.

De krav kunne kommunen dog ikke stille, og derfor er der lagt op til et administrationsgrundlag, som beror på en individuel vurdering.

- Vi forsøger at lægge et grundlag, så vi kan holde styr på det. Det kan vi ikke i dag, siger Jens Børsting.

Han regner med, at de nye regler får konsekvenser, men vil ikke nævne nogen organisationer ved navn.

- Ja, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der ikke får lov at stå på kommunalt område. Men der er en del, der står på privat område, og det kan vi ikke blande os i, siger udvalgsformanden.

UFF: Udmærket UFF-Humana er en af de organisationer, der har tøjcontainere opstillet i hele Roskilde, både på offentlige og private områder.

De er - trods gentagne ansøgninger - ikke medlem af brancheforeningen Isobro og kunne dermed være en af de indsamlere, den nye praksis er tiltænkt.

Else Hanne Henriksen, der er leder af UFF-Humana med hovedkontor i Havdrup, regner dog ikke med, at de skal til at fjerne containere.

Hun har ikke noget imod, at der bliver stillet krav til indsamlerne om gennemsigtighed. Men så vidt hun kan se, opfylder UFF-Humana alle kravene.

- Det er udmærket, at der er krav til os tøjindsamlere om, at vi skal oplyse, hvor meget vi samler ind, og hvordan tøjet bliver brugt. Vi laver rapporter til nogle af kommunerne, også Roskilde. Vi har statistik for hver tømning, samt hvad der sker med tøjet, og vi oplyser om vores ulandsarbejde, miljøarbejde og informationsarbejde, siger Else Hanne Henriksen.

Fald i kvalitet Hun henviser også til organisationens regnskaber. De viser, at UFF-Humana indsamlede 2184 tons brugt tøj i 2020. De samlede indtægter var på ni millioner kroner, og de brugte i alt 770.235 kroner på ulandshjælp, miljøaktiviteter og oplysning.

En væsentlig del af indtægterne går til lønning af de ni ansatte, der hovedsageligt arbejder med tøjindsamlingen. Ifølge regnskabet for 2019 har der været et genelt fald i kvaliteten af det indsamlede tøj og dermed i prisen, hvilket afspejler sig i resultatet.