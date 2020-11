Der kommer til at ske ting og sager hjemme ved roskildensernes skraldespand i de kommende år. De første skridt til at skulle sorterer i 10 fraktioner er taget. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Skraldespand en får en overhaling: 10 fraktioner lige om lidt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skraldespand en får en overhaling: 10 fraktioner lige om lidt

Roskilde - 18. november 2020 kl. 06:57 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der er fuld fart på din skraldespand i disse år.

Det virker ikke som særlig længe siden, at husholdningerne sagde goddag til bioaffald, glas og metal. I øjeblikket »hygger« en mindre bid af Gundsømagle sig med at være en del af et forsøg med sortering af plast, men det forsøg er nu igen ved at blive overhalet.

Klima- og Miljøudvalget har nemlig haft det oppe at vende, hvordan Roskilde kan øge antallet af hjemmesorterede fraktioner til 10. Du læste rigtigt, 10 forskellige.

Og det kommer formentlig til at ske i 2022, senest årets efter.

- Vi er jo blevet overhalet lidt af udmeldingerne fra Christiansborg. Vi kan ikke rigtig se, at vi kan få udbudt vores plastsortering indenfor de rammer, vi har nu, så nu arbejder vi frem mod et udbud, hvor affaldsselskaberne skal byde på indsamling af 10 fraktioner, siger Jannik Lund Olsen, afsnitsleder i kommunens affaldsteam.

Og hvad er det så, du kan forvente at blive sat til at sortere. Vi kender allerede bio/mad, glas, metal, papir/karton og rest-affald.

Og det er i rest-affaldet, der virkelig skal rodes.

- Vi går efter at få en plastfraktion, pap, fødevarekartoner (mælk, juice etc.), en plastikpose til affaldstekstiler, som kan lægges øverst i en af de andre fraktioner inden den bliver tømt, og så en rød plastik-boks på 20-40 liter, hvor man kan lægge mindre elektronik, trykdåser, batterier og lignende, forklarer Jannik Lund Olsen.

Spørgsmålet er nu, hvor hurtigt det kommer til at gå med at få udbudt den nye ordning og få den på skinner. Det afhænger nemlig meget af en enkelt ting. Ensartethed.

- Det vil forenkle arbejdet for Argo, hvis vi kunne blev enige om en ensartet ordning hos alle de kommuner, som er med i Argo. Det vil formentlig også højne genanvendelsesmuligheden af det affald, som kommer ind, og det vil også gøre det billigere for Argo at håndtere, siger Jannik Lund Olsen.

Det er ikke forventningen, at der kommer yderligere en forsøgsordning, som den i dele af Gundsømagle, inden hele systemet bliver lavet om til 10 fraktioner.

At skulle sorterer 10 fraktioner er ikke ensbetydende med, at familierne skal have 10 affaldsbeholdere på matriklen. Antallet er dog ikke fastlagt endnu.